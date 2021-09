Keanu Reeves in Carrie-Anne Moss se vračata v četrtem nadaljevanju Matrice

Pred dnevi je izšel prvi napovednik za nov, že četrti film v franšizi Matrica. Film se bo imenoval Matrix: Resurrections, v njem pa bosta v glavnih vlogah znova nastopila Keanu Reeves in Carrie-Anne Moss kot Neo in Trinity. Ljubitelji franšize so se novice zagotovo razveselili, premiera filma pa je napovedana za 22. december 2022.

Čeprav je bilo četrto nadaljevanje filma Matrica napovedano za 21. maj 2021, je bila premiera filma iz znanih razlogov prestavljena na nov datum. Iz studiev Warner Bros. so namreč sporočili, da je datum prvega predvajanja filma prestavljen na december 2022. V filmu bosta v glavnih vlogah znova nastopila Keanu Reeves in Carrie-Anne Moss, na režiserski stolček pa bosta spet sedli Lana Wachowski in njena sestra Lilly, ki sta režirali trilogijo.

icon-expand Keanu Reeves v filmu Matrix: Resurrections FOTO: Profimedia

Neo in Trinity se vračata, a tokrat ob njiju ne bo nastopil Laurence Fishburne v vlogi Morpheusa. Fishburne je ob tem dejal: "Nisem bil povabljen k sodelovanju. Mogoče me bo to prisililo, da se lotim pisanja novega scenarija. Želim jim vse dobro in upam, da bodo ustvarili dober film."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ob Reevesu in Mossovi pa bodo zaigrali Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II in Jada Pinkett Smith, ki je v zadnjih dveh Matricah zaigrala Niobo. Po govoricah sodeč, pa naj bi tudi v tem nadaljevanju nastopil tudi lik Morpheusa, a tokrat v mlajši različici, zaigral pa naj bi ga Abdul-Mateen.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Lana Wachowski in njena sestra Lilly se prav tako vračata. Lana bo za Matrix: Resurrections znova napisala scenarij in prevzela režijo, pri tem pa se ji bo pridružila še sestra. "Zelo se veselimo, da bo tudi tokratno Matrico prevzela Lana, ki je prava vizionarka. Veseli nas, da bo napisala, režirala in producirala to novo poglavje v univerzumu Matrice," je dejal direktor studia Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich.