Keanu Reeves na prizorišču snemanja z berglami in obvezo z ledom

"Všeč nam je scenarij in močno verjamemo v Aziza tako v vlogi igralca kot režiserja. In ko k temu dodamo še Setha in Keanuja – dva neverjetna talenta svetovnega razreda – ki sta v ospredju poleg Aziza, ima vse skupaj možnost, da bo to za nas zelo poseben film," je še dodal in poudaril, da so se projekta lotili takoj, ko je bilo mogoče. Za nekaj časa ga je nato ustavila stavka hollywoodskih scenaristov in piscev, ki so se ji pridružili še igralci.