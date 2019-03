Keanu Reeves potrdil nadaljevanje čudovite pustolovščine

Čudovita pustolovščina Billa in Teda iz osemdesetih let prejšnjega stoletja je bila velika uspešnica, sledil je še en del, nato pa sta filma počasi potonila v pozabo. A oboževalci so si želeli še več in očitno bodo dobili vsaj še eno nadaljevanje.

Igralec Keanu Reevesje znan po več filmskih vlogah, ena od njih pa je zagotovo tudi vloga v komediji Čudovita pustolovščina Billa in Teda. V filmu je Reeves igral mladeniča Teda, ki skupaj s prijateljem Billom (Alex Winter) želi postati slaven glasbenik. Vendar pa prijatelja žal nista glasbeno nadarjena. Vse se spremeni, ko ju obišče Rufus, ki prihaja iz prihodnosti, in jima razkrije, da je v prihodnosti njuna glasba temelj civilizacije. Tako ju s časovnim strojem popelje skozi zgodovino, kjer srečata pomembne zgodovinske osebe, ki so dejansko navdušene nad njima. Leta 1991 je sledilo nadaljevanje Bill & Ted's Bogus Journey in filma sta se hitro usidrala v misli takratne mladine, ki si je želela nadaljevanj. Tako se je zadnja leta dejansko govorilo, da prihaja tretji del, ki naj bi se nadaljeval tam, kjer se je drugi del končal. Zdaj pa sta se oglasila oba glavna igralca in v videoposnetku potrdila, da nadaljevaje resnično prihaja: "Zahvala gre vsem vam, hvaležna sva za to priložnost in želiva se zahvaliti vsem." Snemanje tretjega dela z naslovom Bill & Ted Face the Music se bo začelo poleti v New Orleansu, Dean Parisot (Galaxy Quest, Red 2) bo sedel na režiserki stolček, vrača se tudi William Sadler kor Grim Reaper, izid filma pa je napovedan za 2020.