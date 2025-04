Keanu Reeves se vrača v vlogi Johna Wicka

Keanu Reeves se bo vrnil v vlogi Johna Wicka za peti del uspešnice, so sporočili na CinemaConu, kongresu lastnikov kinematografov. Pred tem se bo igralec pojavil v filmu Ballerina , v katerem bo zaigral ob boku igralke Ane de Armas . O prihajajočem nadaljevanju filmske franšize sicer ni bilo veliko razkritega, zagotovo pa je, da so producenti, vključno s Chadom Stahelskim in samim Reevesom, složni, da lahko v tako velike čevlje stopi zgolj igralec sam.

Studio je prav tako razkril, da je v pripravi animirana predzgodba Johna Wicka. Ta je postavljena pred dogodke iz prvega filma in bo pripovedovala zgodbo o Wickovi nemogoči nalogi, ubijanju vseh njegovih tekmecev v eni noči, da bi se osvobodil in lahko zaživel s Helen, ljubeznijo svojega življenja. "Čutim, da je John Wick popoln za to," je dejal Stahelski po poročanju USA Today in dodal: "Anime ima potencial, da razširi naš svet, naše like in našo akcijo na načine, ki si jih doslej ne moremo predstavljati."

Poleg tega je bil napovedan še en stranski film z naslovom Caine, v katerem bo Donnie Yen, ki bo film tudi režiral, upodobil svojo vlogo slepega morilca, ki ga je John pomagal osvoboditi v četrtem delu kultnega filma.