Keanu Reeves v novi seriji o Johnu Wicku v vlogi izvršnega producenta

Chad Stahelski, ki je režiral vse štiri celovečerne filme, bo režiral tudi pilotno televizijsko serijo in sodeloval pri produkciji. John Wick: Under the High Table bo že druga spin-off serija; lani je bila na eni od pretočnih platform objavljena predzgodba The Continental: From the World of John Wick.

Reeves v njej ni zaigral, dogajanje mini serije pa je bilo postavljeno pred njegov čas, v 70. leta minulega stoletja. V ospredju je bil Winston Scott, skrivnostni lastnik hotela The Continental, v katerem bivajo poklicni morilci z vsega sveta.