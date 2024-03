Kelly Brook zaključila z igralstvom: Slaba igralka sem bila

OGLAS

Zvezdnica Kelly Brook se je odločila svojo dolgoletno igralsko kariero obesiti na klin. Brookovo poznamo najbolj po vlogah iz filmov Midsomer Murders, Smallville in Moving Wallpaper, zaslovela pa je tudi kot manekenka in zahvaljujoč svojim oblinam postala super zvezda, ki je burila domišljijo javnosti. Po 24 letih pa se je 44-letnica odločila igralski svet pustiti za seboj in je tujim medijem razkrila razloge: "Igralstvo zapuščam, ker ne maram biti predolgo odsotna od doma. Rada spim v domači postelji, prav tako si želim skrbeti za svojega psa," je iskreno pojasnila Britanka, ki je med drugim igrala z dobitnikom oskarja Richardom Dreyfussom, Timom Curryjem, zvezdo filma Misija Nemogoče Vingom Rhamesom in Elisabeth Shue.

Kelly Brook FOTO: AP icon-expand

Zvezdnica ob zaključku svoje igralske kariere ni imela solznih oči, še več – povedala je, da ji je z ramen padlo težko breme. "Bila sem porazna igralka in mislim, da je to delo, ki človeka izredno izčrpa," je dejala iskreno o spominih na pretekla leta, ki jih je preživela pred kamero in na številnih snemanjih. "Imam močno osebnost in zelo težko sem se pretvarjala, da sem nekdo drug," je nadaljevala Brookova in dodala: "Kadar koli so mi povedali, da se bom morala pretvarjati, da sem v zakonu z nekim igralcem, sem se v mislih prepričala, da je temu res tako. Tovrstne situacije so se mi zdele grozne."

Kelly Brook in Jeremy Parisi FOTO: Instagram icon-expand