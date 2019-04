Ker je zavrnil nadaljevanje, je bil 14 let na črni listi

Igralec Keanu Reeves, poznan po filmih kot so Hitrost, Hiudičev advokat, Peklenski val, trilogiji Matrica in tudi najnovejši trilogiji John Wick, je za revijo GQ spregovoril, kako je na njegovo kariero vplivalo dejstvo, da je po uspehu filma Hitrost (1994)zavrnil, da bi nastopil v njegovem nadaljevanju, ker je igral v odrski postavitvi Hamleta v Kanadi. Hitrost 2so sicer posneli s Sandro Bullock in Jasonom Patrickom leta 1997, a je bil velika polomija.

"Za Fox nisem delal vse do filma Dan, ko bo obstala Zemlja, leta 2008,"je razložil Reeves.

Zadnji film za veliki studio je bil 47 Ronin leta 2013, ki pa ni bil preveč uspešen. Bolj dobro kaže seriji filmov John Wick, s katero je Keanu ustvaril kultni filmski lik, po katerem so začeli izdajati tudi strip. Reeves pa je dejal, da ga je pripravljen igrati, dokler ga bodo oboževalci želeli gledati.

"Dokler me bodo držale noge in dokler bodo gledalci zdržali. Nisem razmišljal o prihodnosti moje kariere, ali kaj se bo zgodilo. Do pred kratkim," je še dejal igralec.

Tretji film z naslovom John Wick: Chapter 3 - Parabellum, prihaja v kinodvorane 17. maja, Keanu pa se pripravlja tudi na vlogo v filmu Bill & Ted Face the Music, ko bosta za z Alexom Winterjem ponovila kultni komični vlogi Billa in Teda.