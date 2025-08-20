Kevin Costner in Jake Gyllenhaal v filmu kot tast in zet

Zgodba filma pripoveduje o ženinu, ki ga bo odigral Gyllenhaal, ki mu zaročenka umre tik pred poroko. Namesto da bi odpovedal poročno potovanje, s seboj vzame nevestinega očeta, ki ga bo odigral Costner, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Kot še piše dpa, hollywoodski producenti že dve desetletji razmišljajo o filmskem projektu Honeymoon with Harry. Po poročanju revije Hollywood Reporter so že bili v igri režiserji, kot so Paul Haggis, Jonathan Demme in Nick Cassavetes. Na igralski strani so zanimanje pokazali Jack Nicholson, Robert De Niro, Bradley Cooper in Vince Vaughn.

Costner se je nazadnje kot režiser in glavni igralec več let posvečal ambiciozni seriji vesternov Obzorja: Ameriška saga, ki jo je tudi večinoma financiral iz lastnega žepa. Prva dva filma iz načrtovane štiridelne serije na blagajnah kinematografov nista beležila uspeha.

Gyllenhaala je bilo lani mogoče videti v akcijskem filmu Road House, letos spomladi pa skupaj z Denzlom Washingtonom v novi produkciji Othella na Broadwayu.