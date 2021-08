Kevin Costner se je vrnil na bejzbolsko igrišče iz filma Polje sanj

''Bil je popoln film,'' je na novinarski konferenci dejal Costner in opisal vrhunec filma, povezanega z bejzbolsko žogico, ter poudaril, da je v filmu kar nekaj pomembnih scen, ki so bile dodelane do potankosti. Dejal je, da je želel pri filmu sodelovati, takoj ko je prebral scenarij. Ni ga motilo niti to, da je ravno pred tem zaključil projekt Bull Durham, ki ima prav tako bejzbolsko tematiko. Tudi producenti so se močno borili, da bi ga dobili v igralsko zasedbo, saj se je njegova priljubljenost ravno takrat pričela strmo rasti.

Za to, da je na strani začasno postavil še en takratni projekt, film Maščevanje, mu ni bilo nikoli žal, saj je Polje sanj doseglo izjemen uspeh. Postal je večna klasika, leta 1990 pa je bil na takratni podelitvi nagrad oskar nominiran tudi za najboljši film.