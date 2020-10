Kevin Costner spregovoril o najtežji vlogi do zdaj

"Zdravo, gospod Costner! Resnično uživam v vašem delu! Film For Love of the Game je moj najljubši, ampak serija Yellowstone se mu hitro približuje. Za katero vašo vlogo bi rekli, da je bila za vas najtežja in zakaj?"

65-letni Costner se je na njegovo vprašanje hitro odzval in povedal, da gre za vlogo v psihološkem trilerju iz leta 2007, v katerem je odigral glavno vlogo Earla Brooksa. Odgovor je objavil tudi na Twitterju:

"Steve, mislim, da je bila moja najtežja vloga, ko sem stopil v čevlje glavnega igralca v filmu Gospod Brooks. Vsebina je prezirljiva, vendar zgodilo se je nekaj, kar se lahko zgodi le v odličnem scenariju. Odprlo se je okno empatije ter razumevanja in zgodba me je posrkala. Čeprav je tematika, kakršna sem jo opisal, sem v njej zasledil nekaj humanosti, ki nakazuje na zabavno vrednost, za katero upam, da jo gledalci lahko opazijo v vsakem filmu, katerega del sem."