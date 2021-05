Kevin Spacey dobil vlogo v filmu, kariere po obtožbah ni konec

"Zelo sem vesel, da se je Kevin odločil sodelovati pri mojem filmu," je za ABC News povedal italijanski režiser Franco Nero , ki pripravlja film L'uomo Che Disegno Dio (Moški, ki je narisal boga, op. p.) . Kevin Spacey se torej po štirih letih obtožb in medijskega linča vendarle vrača v svet filma, čeprav so bili mnogi prepričani, da je njegove kariere konec.

Na filmski spletni strani IMDb Spacey sicer še ni naveden kot eden od igralcev v omenjenem filmu, ki se bo snemal v Italiji. Kot poročata Evening Standard in Telegraph, bo oskarjevec igral detektiva, ki preiskuje napačno obravnavanega pedofila.

V zadnjih letih se je Spacey soočil z veliko obtožbami in tožbami zaradi spolnih zlorab. Napada ga je obtožilo najmanj 20 mladih moških, ki naj bi igralca spoznali med letoma 1995 in 2013. Obtožbe so Kevina stale glavne vloge v priljubljeni seriji Hiša iz kart.