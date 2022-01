Kevin Spacey v Zagrebu obiskal grob Franja Tuđmana

Hollywoodski igralec Kevin Spacey, ki je bil zaradi škandalov o spolnih nadlegovanjih zadnjih nekaj let glavna kost za glodanje svetovnih medijev, se očitno vrača na stare tirnice. V hrvaško prestolnico je prišel, da bi posnel dramo o Franju Tuđmanu, kar je tudi razlog za njegov obisk groba pokojnega hrvaškega predsednika.

Kot poroča hrvaški portal Večernji list sta se hollywoodski igralec Kevin Spacey in hrvaški režiser Jakov Sedlar takoj po novem letu lotila snemanja filma o Hrvaški leta 1995 in predvsem njenem prvem predsedniku Franju Tuđmanu. Na glavni zagrebški železniški postaji so bili mimoidoči lahko priča snemanju scene na ploščadi pred glavno stavbo. Tam je dvakratni oskarjevec do potankosti ponovil govor, ki ga je na tistem mestu 26. avgusta 1995 imel pokojni predsednik. Takrat je Tuđman simbolično ovekovečil vzpostavitev železniške postaje med Zagrebom in Splitom.

Igralec citiral slavni Tuđmanov govor "Naj vidijo in naj si ogledajo to opustošeno, a tudi lepo Hrvaško. Naj gredo na hrvaško morje, kamor so se tuji turisti bali priti. Od prihodnjega leta se bodo zagotovo tu zgrinjali turisti iz vse Evrope in sveta," je Spacey v angleščini ponovil Tuđmanov govor. Spacey v sodelovanju z Sedlarjem v Zagrebu snema igrano-dokumentarni film, ki nosi naslov Nevihta (Olju, op. a.). Film spremlja prvega hrvaškega predsednika leta 1995 v času, ko se je odvijala vojaška operacija Nevihta. Snemanje določenih scen na železniški postaji so morali kar nekajkrat ponoviti, saj so jim zvočno nagajali prihodi in odhodi vlakov. Kot piše Večernji list, je bil Spacey izjemno sproščen in se je ob neštetih ponovitvah celo pošalil: "Seveda, da so tukaj vlaki, saj smo na železniški postaji. Če bi bili v koncertni dvorani, bi nas motil klavir." Kot piše omenjeni medij, je bil igralec izjemno razpoložen, veliko je pel, se šalil s snemalno ekipo in na splošno skrbel za dobro vzdušje.

Spacey je mimoidoče in ekipo navdušil s svojo interpretacijo Tuđmana, za katero si ni želel nikakršne dodatne maske ali kostumov. Snemal je v retro sivem plašču z vzorcem ribje kosti in sivimi supergami. Pokojnega predsednika ni želel imitirati, temveč je želel v vlogo vključiti svoje videnje Tuđmana in njegovih čustev, strasti do države.

Spaceyjevo vlogo v filmu je komentiral tudi režiser Sedlar: "Za vlogo se je pripravljal dva meseca. Pogledal je vse dostopne Tuđmanove govore na YouTubu in prebral štiri knjige o Hrvaški. Z eno od knjig, s knjigo Understanding Croatia, ki jo je napisal Božo Skoke, je prispel v Zagreb. Rekel mi je, da je zelo vesel, da je lahko prišel k nam in da je šele zdaj dojel, kaj je osamosvojitev pomenila za Hrvaško in kako zelo je za to zaslužen Tuđman."

icon-expand Kevin Spacey bo filmski Franjo Tuđman FOTO: Profimedia