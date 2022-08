Dokumentarni filmi in serije Kibernetska (ne)varnost: svet socialnih omrežij, hekerji in bitcoin

VOYO, ki nam ponuja obilico pestrih vsebin, je tokrat postregel s sklopom dokumentarnih filmov in serij, ki se posvečajo kibernetski (ne)varnosti in pasteh, ki so del našega, z informacijsko tehnologijo, prepletenega vsakdana. Raziskujejo svet socialnih omrežij, pokukajo v pričetke bitcoina, sledijo ruskim hekerjem in se potopijo v pripoved o novih digitalnih vojskah.

Svet socialnih omrežij je angleška dokumentarna serija iz leta 2020. Pod njo se podpisuje režiser Adrian Pennink. V tridelnem dokumentarnem delu ponuja preplet antropologije, znanosti in zgodovine ter tako raziskuje nastanek in razvoj družbenih omrežij ter njihov vpliv na naša življenja. Spoznali bomo temeljna načela teorije omrežij, med drugim tisto, ki pravi, da se podobno kot nalezljive bolezni širijo tudi zamisli in navade – ne glede na to, ali so dobre ali slabe.

Pod imenom Ustvarjalci kaosa najdemo francoski dokumentarni film, ki je nastal v lanskem letu v režiji Philippa Lagnierja in Alexandre Jousset. Pripovedujeta zgodbo o tem, kako so v zadnjih letih populistična gibanja s pomočjo informacijske tehnologije spreminjala javno mnenje in pridobivala moč. Donald Trump v ZDA, Jair Bolsonaro v Braziliji, Viktor Orban na Madžarskem, Rodrigo Duterte na Filipinih ... Dokumentarni film pod drobnogled vzame hekerje in ljudi na oblasti, ki ustvarjajo kaos, ter predstavljajo veliko grožnjo demokraciji. So računalničarji, raziskovalci javnega mnenja, specialisti za podatke. In so novi okultni svetovalci političnega sveta. Satoshi, začetnik bitcoina je francoski dokumentarni film z letnico 2021, katerega režiser je Remi Forte. Popelje nas nazaj v 3. januar 2009, ko je Satoshi Nakamoto lansiral bitcoin, prvo decentralizirano in zanesljivo kriptovaluto. Leta 2011 je nenadoma izginil in za njem so izginile vse sledi. Od takrat Satoshi Nakamoto ostaja skrivnost in njegovo identiteto skušajo razvozlati z nenavadnimi teorijami. Vse preiskave, ki naj bi ga identificirale, so bile neuspešne. Kdo je Satoshi Nakamoto? Kako je njegov izum postal tako priljubljen? Kaj nam bitcoin pove o svetu, v katerem živimo? Dokumentarni film raziskuje bitcoin revolucijo ter skuša odkriti identiteto njenega izumitelja.

Na sledi ruskim hekerjem, francoski dokumentarni film, ki je izšel leta 2019, sta režirala Etienne Huver in Felix Seger. Pripoveduje o nevidni vojni v vzporedni resničnosti, kjer so virusi glavno orožje, informacije pa ključne. Vojna, ki lahko destabilizira naš svet, vpliva na vse nas in kjer Rusija odločno napreduje. Zadnji dve leti se ruski hekerji stalno pojavljajo na naslovnicah zahodnih medijev. V ZDA jih obtožujejo vmešavanja v predsedniško kampanjo leta 2016 z vdiranjem v elektronsko pošto ameriške demokratske stranke. V Ukrajini kibernetski napadi povzročajo pravi kaos. Krivci so znani: Rusija in njeni plačanci, hekerji. Toda kdo so v resnici? Angleški dokumentarec Nove digitalne vojske se potopi v pripoved o tem, kako se digitalna družbena orodja danes uporabljajo tudi kot politično orožje. To so najnovejša orodja v kibernetskih napadih in so vplivala na pomembne volitve. Med njih spadajo roboti, ki lahko avtomatizirajo všečke, tvite ter delitve na twitterju prek več različnih računov. Povzdigujejo politike in zaničujejo njihove nasprotnike. Kdo napaja to digitalno vojsko in ali nas mora biti strah? Charly Feldman in Simon Hipkins sta režirala angleški dokumentarni film V kraljestvu kripto valut iz leta 2018. Trenutna navdušenost nad bitcoinom in drugimi kripto valutami, s pomočjo katerih se služijo in izgubljajo milijoni, ustvarja privlačne naslovnice, toda pogosto se spregleda veliko bolj zanimiva zgodba o tehnologiji, ki jim omogoča obstoj – blockchain tehnologija. Dokumentarna serija se osredotoča na kripto kraljestvo, da bi razumela njegovo tehnologijo in zakaj bi nas moralo skrbeti, kako se razvija. Tako kot je danes težko narediti karkoli brez interneta, bomo čez 10 let verjetno isto govorili o blockchainu. Nekateri vidijo to kot revolucijo, drugi vidijo možnost velikega dobička, mnogi pa postanejo žrtve prevar in napadov.