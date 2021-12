Kim Cattrall ob novem projektu pozabila na Seks v mestu

Ustvarjalci nove serije 'And just like that ...' njenega lika niso želeli vključiti v priljubljeno zgodbo o štirih prijateljicah, a igralka se kljub vsemu vrača na male zaslone. V večji vlogi se bo pojavila v sestrski seriji, ki so jo gledalci v izvirniku poznali pod imenom 'Kako sem spoznal vajino mamo'.

V seriji Kako sem spoznala vajinega očeta bo Kim Cattrall upodobila zrelejšo različico lika, ki ga bo gledalcem predstavila Hilary Duff. Čeprav je bilo videti, da je se je Cattrallova zaradi svojega odnosa močno opekla in posledično opravila s televizijskimi vlogami, pa jo sedaj čaka odmevna pustolovščina. Nova nadaljevanka bo sestrski projekt nekoč zelo znane in priljubljene serije Kako sem spoznal vajino mamo.

icon-expand Kim Cattrall FOTO: AP

Napovednik za serijo obljublja veliko zabave, prvi del pa bo gledalcem na ogled 18. januarja. Lik Cattrallove je predstavljen kot osrednji. Upodobila bo Sophie, starejši in odrasel lik, v katerega se prelevi mlajše dekle, ki ga bo zaigrala Hilary Duff. Zgodba je že dobro poznana – Sophie bo svojemu podmladku pripovedovala dogodivščine, ki so pripeljale do dne, ko je spoznala njihovega očeta.

Ustvarjalci so razkrili, da bo nadaljevanka gledalce popeljala v zgodbo, v kateri spoznamo Sophie in njene tesne prijatelje, ki šele skušajo ugotoviti, kdo v resnici so in kaj hočejo v življenju. Njihove možnosti so neskončne, saj živijo v času aplikacij, ki ponujajo zmenke in zabavo.

icon-expand Zasedba serije Kako sem spoznal vajino mamo. FOTO: Profimedia