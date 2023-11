Kim Kardashian stopa v čevlje filmske igralke in producentke.

Zdi se, da je Kim Kardashian z igro v Ameriški grozljivki pustila pečat v svetu filma in televizije. Po poročanju tujih medijev naj bi namreč vse več hollywoodskih studiev želelo sodelovati z zvezdnico resničnostne televizije. Kmalu jo bomo lahko spremljali v komediji The 5th Wheel , kjer bo stopila v čevlje filmske igralke in producentke.

Kim Kardashian je z vstopom v igralski svet sicer dvignila nekaj prahu. Igralka in broadwayska diva Patti LuPone je dala jasno vedeti, da se ne strinja z njeno potezo. V pogovorni oddaji Watch What Happens Live je dejala, da Kim s sodelovanjem v 12. sezoni serije Ameriška grozljivka jemlje delo igralcem.

"Ali te moti, da bo Kim zaigrala v Ameriški grozljivki?" je igralko vprašal Cohen. "Ja, me," je jasno in glasno odgovorila broadwayska diva in pojasnila, da ji to ni všeč, saj s tem jemlje delo igralcem. "Oprosti, Kim, kaj delaš s svojim življenjem? Ne stopi na oder," je še dodala in voditelja spravila v smeh. "Kim je ena največjih in najsvetlejših zvezd televizije in veseli smo, da se je pridružila našemu svetu," je na drugi strani o sodelovanju z zvezdnico povedal kreator serije Ryan Murphy.