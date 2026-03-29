Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Kim Novak ogorčena: Sydney Sweeney je preveč seksi, da bi me igrala

Los Angeles, 29. 03. 2026 13.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kim Novak, Sydney Sweeney

Legendarna igralka Kim Novak je v nedavnem intervjuju dejala, da nikoli ne bi 'odobrila' filma o svojem odnosu s pevcem Sammyjem Davisom mlajšim, če bi vedela, da jo bo na velikem platnu uprizorila Sydney Sweeney. Mlada igralka po njenih besedah namreč "preveč izstopa od pasu navzgor".

93-letna igralka Kim Novak je v pogovoru za Times of London spregovorila o dejstvu, da jo bo v prihajajočem filmu Scandalous!, ki prikazuje njeno razmerje s Sammyjem Davisom mlajšim, upodobila Sydney Sweeney. 28-letnica je v njenih očeh "preveč seksi" in "tako zelo izstopa nad pasom".

Kim Novak: Sydney Sweeney preveč izstopa od pasu navzgor
Kim Novak: Sydney Sweeney preveč izstopa od pasu navzgor
FOTO: Profimedia

Ne le vizualna podoba mlade igralke, 93-letnico skrbi tudi to, da se bo projekt preveč osredotočal na seksualni vidik njene zveze z znanim pevcem. "Ni mogoče, da razmerje ne bi bilo seksualno, saj je Sydney Sweeney ves čas videti seksi. Popolnoma napačna je za vlogo mene." Kot pravi, je njuna romanca z Davisom mlajšim v resnici zacvetela, ker sta imela "toliko skupnega". V čevlje "največjega zabavljača na svetu" tistega časa bo stopil 32-letni David Jonsson, film pa bo režiral Colman Domingo.

Kim Novak sicer že od samega začetka ni navdušena nad projektom Scandalous! (Škandalozno!). "Nisem mnenja, da je bilo najino razmerje škandalozno. Bil je nekdo, do katerega mi je bilo res mar. Imela sva toliko skupnega, vključno s potrebo, da naju sprejmejo zaradi tega, kar sva in kar počneva, ne pa zaradi tega, kako sva videti. A bojim se, da bodo vse skupaj zreducirali na seksualne razloge," je preteklo leto zaupala Guardianu.

Kim Novak, zvezdnica Hitchcockove klasike Vrtoglavica.
Kim Novak, zvezdnica Hitchcockove klasike Vrtoglavica.
FOTO: Profimedia

Spomnimo, Kim Novak in Sammy Davis mlajši sta se romantično zapletla leta 1957, a se je njuna zveza, kot poročajo tuji mediji, kmalu končala, potem ko je direktor studia Columbia Pictures Henry Cohn ocenil, da bi njuna medrasna romanca škodovala poslu.

Za razliko od Novak, je Sweeney o starejši stanovski kolegici imela le pozitivne besede. Reviji People je pred časom zaupala, da je zelo počaščena, da jo bo lahko upodobila in dodala: "Mislim, da je njena zgodba še danes zelo aktualna, saj se je spopadala s Hollywoodom, s svojimi razmerji in zasebnim življenjem pod drobnogledom ter nadzorom nad lastno podobo." Poudarila je, da se v veliko ozirih s tem poistoveti.

 

Razlagalnik

Sammy Davis mlajši je bil izjemno priljubljen ameriški pevec, plesalec, igralec in komik, ki je bil eden najbolj vsestranskih izvajalcev v svoji generaciji. S svojo kariero, ki je obsegala več kot šest desetletij, je postal ena najpomembnejših figur v ameriški popularni kulturi 20. stoletja. Bil je član "Rat Packa", vplivne skupine zabavljačev, ki so vključevali tudi Franka Sinatro in Dean Martina. Davis je bil znan po svoji energični izvedbi, sposobnosti mešanja različnih glasbenih zvrsti, kot so jazz, pop in R&B, ter po svojem neomajnem optimizmu kljub rasnim predsodkom, s katerimi se je soočal v svoji karieri.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Kim Novak Sydney Sweeney film biografija

Po 18 letih slovo od studia 24UR

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
