Kim Novak ogorčena: Sydney Sweeney je preveč seksi, da bi me igrala

93-letna igralka Kim Novak je v pogovoru za Times of London spregovorila o dejstvu, da jo bo v prihajajočem filmu Scandalous! , ki prikazuje njeno razmerje s Sammyjem Davisom mlajšim , upodobila Sydney Sweeney . 28-letnica je v njenih očeh "preveč seksi" in "tako zelo izstopa nad pasom" .

Ne le vizualna podoba mlade igralke, 93-letnico skrbi tudi to, da se bo projekt preveč osredotočal na seksualni vidik njene zveze z znanim pevcem. "Ni mogoče, da razmerje ne bi bilo seksualno, saj je Sydney Sweeney ves čas videti seksi. Popolnoma napačna je za vlogo mene." Kot pravi, je njuna romanca z Davisom mlajšim v resnici zacvetela, ker sta imela "toliko skupnega". V čevlje "največjega zabavljača na svetu" tistega časa bo stopil 32-letni David Jonsson, film pa bo režiral Colman Domingo.

Kim Novak sicer že od samega začetka ni navdušena nad projektom Scandalous! (Škandalozno!). "Nisem mnenja, da je bilo najino razmerje škandalozno. Bil je nekdo, do katerega mi je bilo res mar. Imela sva toliko skupnega, vključno s potrebo, da naju sprejmejo zaradi tega, kar sva in kar počneva, ne pa zaradi tega, kako sva videti. A bojim se, da bodo vse skupaj zreducirali na seksualne razloge," je preteklo leto zaupala Guardianu.