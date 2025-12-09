Kimmel ostaja na sporedu, podpisali so novo pogodbo

Ameriška večerna oddaja Jimmyja Kimmla bo vsaj še dodatno leto ostala na sporedu. Kimmel in medijska hiša ABC Network sta namreč podpisala pogodbo, da bodo oddajo snemali tudi v letu 2027, je poročal Guardian. Trenutna pogodba je v veljavi do maja prihodnje leto.
Kot poroča medij, naj bi voditelj in medijska hiša dogovor o podaljšanju pogodbe dosegli že pred meseci, a da so iz spoštovanja do voditeljskega kolega Stephena Colberta počakali z objavo novice. Letos poleti je namreč odjeknila novica, da se priljubljena oddaja, ki jo vodi Colbert, poslavlja s sporeda.
Pritisk na večerne oddaje je v zadnjih mesecih sicer velik. Septembra letos je za nekaj dni s sporeda izginila tudi Kimmlova oddaja zaradi njegovega komentarja po smrti desničarskega aktivista Charlieja Kirka.
Mreža ABC je sredi septembra sporočila, da ukinja Kimmlovo oddajo, potem ko je predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr mreži zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi komikovih izjav. Ameriški predsednik Donald Trump je ukinitev oddaje pozdravil, kasneje pa je bil kritičen do ponovnega začetka snemanja.
Čeprav je bila ukinitev kratkega daha, pa je bil šok velik - tako za gledalce in gledalke kot zanj. Kot je Kimmel dejal pred dvema mesecema, se ukinitev ni zgodila čez noč, temveč tik pred zdajci. Za novico je namreč izvedel le uro in pol pred snemanjem – ko je bilo občinstvo že v dvorani.
