Kimmel ostaja na sporedu, podpisali so novo pogodbo

Ameriška večerna oddaja Jimmyja Kimmla bo vsaj še dodatno leto ostala na sporedu. Kimmel in medijska hiša ABC Network sta namreč podpisala pogodbo, da bodo oddajo snemali tudi v letu 2027, je poročal Guardian . Trenutna pogodba je v veljavi do maja prihodnje leto.

Pogodbo za oddajo, ki jo vodi Jimmy Kimmel, so podpisali do sredine leta 2027.

Kot poroča medij, naj bi voditelj in medijska hiša dogovor o podaljšanju pogodbe dosegli že pred meseci, a da so iz spoštovanja do voditeljskega kolega Stephena Colberta počakali z objavo novice. Letos poleti je namreč odjeknila novica, da se priljubljena oddaja, ki jo vodi Colbert, poslavlja s sporeda.

Pritisk na večerne oddaje je v zadnjih mesecih sicer velik. Septembra letos je za nekaj dni s sporeda izginila tudi Kimmlova oddaja zaradi njegovega komentarja po smrti desničarskega aktivista Charlieja Kirka.