Film/TV

Kimmel ostaja na sporedu, podpisali so novo pogodbo

New York, 09. 12. 2025 17.18 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
1

Oddaja Jimmyja Kimmla, ki je bila letos za krajši čas umaknjena s sporeda zaradi voditeljevih komentarjev po smrti Charlieja Kirka, ostaja del programa mreže ABC. Medijska hiša in Kimmel sta namreč podpisala novo pogodbo, ki bo veljala do sredine leta 2027.

Ameriška večerna oddaja Jimmyja Kimmla bo vsaj še dodatno leto ostala na sporedu. Kimmel in medijska hiša ABC Network sta namreč podpisala pogodbo, da bodo oddajo snemali tudi v letu 2027, je poročal Guardian. Trenutna pogodba je v veljavi do maja prihodnje leto.

Pogodbo za oddajo, ki jo vodi Jimmy Kimmel, so podpisali do sredine leta 2027.
Pogodbo za oddajo, ki jo vodi Jimmy Kimmel, so podpisali do sredine leta 2027. FOTO: AP

Kot poroča medij, naj bi voditelj in medijska hiša dogovor o podaljšanju pogodbe dosegli že pred meseci, a da so iz spoštovanja do voditeljskega kolega Stephena Colberta počakali z objavo novice. Letos poleti je namreč odjeknila novica, da se priljubljena oddaja, ki jo vodi Colbert, poslavlja s sporeda.

Pritisk na večerne oddaje je v zadnjih mesecih sicer velik. Septembra letos je za nekaj dni s sporeda izginila tudi Kimmlova oddaja zaradi njegovega komentarja po smrti desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Mreža ABC je sredi septembra sporočila, da ukinja Kimmlovo oddajo, potem ko je predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr mreži zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi komikovih izjav. Ameriški predsednik Donald Trump je ukinitev oddaje pozdravil, kasneje pa je bil kritičen do ponovnega začetka snemanja.

Čeprav je bila ukinitev kratkega daha, pa je bil šok velik - tako za gledalce in gledalke kot zanj. Kot je Kimmel dejal pred dvema mesecema, se ukinitev ni zgodila čez noč, temveč tik pred zdajci. Za novico je namreč izvedel le uro in pol pred snemanjem – ko je bilo občinstvo že v dvorani.

but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 18.14
Đimi Kembelj
