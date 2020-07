Kino Bežigrad avgusta spet z drive-in kinom na Viču

Ker filmski studii zaradi razmer v svetu prestavljajo predvajanja svežih filmov, so na program drive-in kina uvrstili znane filme, ki so v kinematografskem svetu podirali rekorde in se vpisali v knjigo najbolj gledanih filmov na velikem platnu. Ob avgustovskih koncih tedna bodo tako med drugim predvajali filme Umazani ples Emileja Ardolina , Joker Todda Phillipsa , Pirati s Karibov: Prekletstvo črnega bisera Goreja Verbinskega in Briljantina Randala Kleiserja.

Prvi del tretje sezone drive-in kina je Kino Bežigrad izvedel konec maja in v juniju. Takrat se je zaradi omejitve števila oseb, ki so lahko naenkrat v prostoru, kot edina možnost za ogled filma pojavila različica kina, ki gledalcem omogoča ogled kar iz lastnega avtomobila. Ideja je bila zadetek v polno, saj je bila projekcija razprodana, drive-in kino, ki lahko sprejme do 70 vozil, pa je pokal po šivih. Edinstvena izkušnja po vzoru ameriških drive-in kinematografov iz 60. let preteklega stoletja je ponudila tudi spremljevalni program ter gostinsko ponudbo in bo očitno zaradi trenutnih razmer postala stalnica na našem filmskem prizorišču.