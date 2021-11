Kino dvorane na noč čarovnic pokajo po šivih

Letos so se zvezdniki na noč čarovnic prelevili večinoma v like iz filmov in serij. Kar nekaj jih je bilo iz uspešnice Squid Game, tudi igralka Rebel Wilson in pevka Hayley Kiyoko, Severina je bila Zlohotnica, pevka Lizo Baby Yoda, Legendovi so postali Adamsovi, Tyga pa je bil nuna iz grozljivke Priklicano zlo. In ker grejo grozljivke in noč čarovnic z roko v roki, so pri nas na večerih grozljivk tradicionalno dvorane kar polne.