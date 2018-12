KINO razvaja z maratonom božičnih filmov

Za večino je božični čas najčarobnejši v letu. Tudi za tiste, ki bi za večno poletje prodali dušo. Odličen izgovor, da odeti v najmehkejšo odejo in s tistimi nogavicami z rdečim jelenčkovim smrčkom, za katere trdimo, da jih nimamo (dobro veste, katere mislimo), poležavamo na kavču. In kaj je lepšega, kot da se prepustimo božičnim filmom, za katere se pretvarjamo, da nas ne ganejo, v resnici pa nas tako pobožajo po duši in obudijo nedolžno otroško igrivost v nas, da komaj pritisnemo pavzo, da lahko skočimo po novo dozo sveže pečenih piškotov?

Kot se spodobi bo 25. december na KINO v znamenju maratona božičnih filmov. Začnemo že ob 7. uri, zato boste resnično imeli dober izgovor, da ves dan ostanete v pižami z jelenčki. Poleg mamine/taščine/tetine/vstavi po želji potice vas bodo posladkale romantične uspešnice, kot je Ljubezen med prazniki (Charmig Christmas)in Božična odločitev (Just in Time for Christmas), ob 20. uri pa se prepustite filmu Družina za božič (Family for Christmas).

Maraton novoletnih filmov pa bo, za vse tiste, ki imate raje napeto dogajanje, tokrat na KINO akcijsko-fantazijski. 31. decembra vse od jutra do večera ne zamudite akcijskih pustolovščin Fantastični štirje (Fantastic Four) in uspešnic enega najbolj priljubljenih likov na svetu Spider-Mana (Spider-Man).