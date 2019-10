KINO za noč čarovnic pripravil pester izbor grozljivih filmov

Pred nami je zanimiva noč – noč čarovnic. Če boste na dotičen večer ostali doma in bi si radi pogledali kakšen dober film s tematiko, ki je primerna za takšno noč, je KINO za vas pripravil pester večer in noč.

Zakleti: Poglavje št. 2 FOTO: Profimedia

Približuje se noč čarovnic, praznik, ki ga v zahodnem svetu obeležujejo v noči iz 31. oktobra na 1. november. Predvsem pa je znan na Irskem, v Združenih državah Amerike, v Kanadi, Angliji, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Po običaju se otroci preoblečejo v različne – ponavadi grozljive kostume, in hodijo od vrat do vrat, kjer prosijo za sladkarije. Zelo priljubljen običaj za noč čarovnic je tudi izrezovanje buč, v katere se potem vstavi sveča. Zanimiv praznik pa je namenjen tudi zabavi, nekateri se zabavajo z druženjem ob glasbi in, nekateri pa raje posežejo po filmu. Če si želiš najbolj strašno noč v letu popestriti s filmskim maratonom, jeKINO za vas pripravil sveženj novejših grozljivih filmov, ki jih na noč čarovnic ne smeš zgrešiti. Zakleti: Poglavje št. 2 (2013) 1986. Strokovnjak za nadnaravne pojave Carl prosi prijateljico Elise, naj mu pomaga ugotoviti, kaj preganja Josha, sina Lorraine Lambert. Ne le da se fantu ves čas prikazuje duh stare ženske, ta se za njegovim hrbtom pojavlja tudi na vseh fotografijah. Po zastrašujoči seansi hipnoze se njegova mati odloči, da bo na vse skupaj najbolje pozabiti … Petindvajset let kasneje. Joshevo ženo Renai zaslišujejo zaradi nepojasnjenega umora izganjalke duhov. Renai se kljub zlim slutnjam pridruži svojemu možu in otrokom v njihovem novem domu …





Škrlatni vrh FOTO: Profimedia

Škrlatni vrh (2015)



Gotska zgodba je postavljena v Anglijo v 19. stoletju. Mlada Edith zna že od mladosti vzpostaviti stik z duhovi, toda ko privoli v poroko s premožnim plemičem Thomasom, se ne zaveda, da se bo njen dar spremenil v prekletstvo. Ko se naseli v Thomasovi graščini Škrlatni vrh, ji moževa sestra razloži, da so določene sobane prepovedane. Radovedna Edith kljub vsemu začne raziskovati in s svojimi sposobnostmi kmalu zazna duhove. Ko skuša ugotoviti, zakaj so ujeti, na grozljiv način spozna, da nekateri duhovi skrivajo krvavo preteklost.



Carrie (2013)



Izobčeno najstnico Carrie White ustrahujejo sošolci v srednji šoli. Njena mati, Margaret White, je pobožna in paranoična ženska, ki povsod vidi greh. Chris Hargensen posname Carrie s svojim mobilnim telefonom in posnetek objavi na internetu. Učiteljica, ga. Desjardin, kaznuje učence. Chris tako ne sme na zaključni ples. Medtem Carrie odkrije, da ima telepatske sposobnosti in se uči, kako jih nadzorovati. Sue Snell, ena od deklet, ki so mučile Carrie, se počuti slabo in prosi svojega fanta Tommyja Rossa, naj povabi Carrie na ples. Toda Chris in njen fant Billy Nolan načrtujeta zlobno potegavščino kot maščevanje za Carrie.





Annabelle FOTO: Profimedia

Annabelle (2014)



Zgodba o Annabelle se začne, še preden so prvič obudili zlo, ki je v njej. John Form je našel na videz idealno darilo za svojo ljubljeno soprogo Mio, ki pričakuje otroka - prelepo starinsko lutko v snežno beli poročni obleki. Vendar ženino navdušenje nad Annabelle ne traja dolgo. Neke strašne noči v dom Formovih vdrejo člani satanističnega kulta in ju surovo napadejo. Za seboj ne pustijo zgolj prelite krvi in groze; priklicali so tako zlonamerno bitje, da se nič, kar so storili, ne more primerjati s tem, kar zdaj prinaša prekletstvo srhljive Annabelle.



Hudič v nas (2012)



Spoznamo mlado Isabello, ki želi posneti dokumentarec o izganjanju hudiča. Dekle bi rado odkrilo, kaj se je pred dvajsetimi leti zgodilo z njeno mamo, ki naj bi med obredom eksorcizma ubila tri ljudi. Na obisku v psihiatrični ustanovi se ji pridružita duhovnika, ki skušata s pomočjo vere in znanosti raziskati, če so bile blodnje Isabelline mame res posledica obsedenosti z zlobnimi duhovi. Toda nihče si niti ne predstavlja groze, s katero se bodo morali soočiti ob številnih srhljivih zapletih.