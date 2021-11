Kirsten Dunst o vrnitvi v vlogo Mary Jane: To bi bilo zabavno

Igralka Kirsten Dunst bi bila pripravljena znova zaigrati v vlogi Mary Jane v novem filmu o Spidermanu. V intervjuju za Variety je dejala, da bi z veseljem še enkrat odigrala to ikonično vlogo: "Zakaj pa ne? To bi bilo zabavno." Dunstova je sicer rdečelasko Mary Jane Watson upodobila v treh nadaljevanjih, prvič leta 2002.

Kirsten Dunst, trikratna dobitnica nagrade zlati globus, je dejala, da bi še zaigrala v vlogi dekleta Petra Parkerja v filmu Spiderman. 39-letna zvezdnica je sicer Mary Jane Watson upodobila trikrat, najprej leta 2002, nato dve leti pozneje, v tretjem filmu o Spidermanu pa smo jo gledali leta 2007. Petra Parkerja je zaigral Toby Maguire.

icon-expand Kirsten Dunst FOTO: Profimedia

"Nikoli ne bom rekla ne čemu takemu. Zaigram lahko starejšo različico M. J., okrog katere tekajo majhni Spideyji," se je pošalila igralka. Kot je znano, bo v novem filmu o Spidermanu, ki prihaja v kinodvorane decembra, v vlogi Doca Ocka znova zaigral Alfred Molina. Pred premiero so se pojavile govorice, da naj bi v filmu zaigrali tudi zvezniki, ki so že nastopali v prejšnjih filmih te franšize, pojavil pa naj bi se tudi prvi človek pajek, 46-letni Toby Maguire. V filmu, ki bo nosil naslov Spider-Man: No Way Home, naj bi nastopil tudi Andrew Garfield, ki je v vlogi superjunaka zaigral leta 2012 in 2014.

Čeprav bi Kirsten znova upodobila simpatijo tega superjunaka, pa si ne želi biti znana samo po tej vlogi. Pred časom je izzvala nekega oboževalca, ki je na Twitterju zapisal, da je najbolj znana po svoji vlogi Spidermanovega dekleta. "Ne spremljam Twitterja in teh stvari, saj nisem ravno dekle družbenih omrežij. Zasledila sem to izjavo in nad njo nisem bila navdušena. Ponosna sem, da so se moji oboževalci zavzeli zame. To je bila zelo ignorantska izjava, ki jo je najverjetneje ležerno zapisal nek moški," je leta 2019 dejala v oddaji The Talk.