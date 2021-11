Kirsten Dunst za Spider-Mana prejela veliko nižje plačilo kot Toby Maguire

"Razlika v plačilu med mano in Spider-Manom je bila zares ekstremna. Takrat o tem sploh nisem razmišljala, veselila sem se, da bo Spider-Mana zaigral Toby Maguire," je dejala zvezdnica. Prvi film v tej franšizi je v blagajne prinesel 725 milijonov evrov, njegovo nadaljevanje iz leta 2004 pa 697 milijonov evrov. Kljub temu, da so bili vsi trije filmi, v katerih je Dunstova odigrala glavno junakinjo velik hit, pa je bila za svoje delo plačana manj od glavnega igralca.

Kirsten je leta 2007 še zadnjič nastopila v vlogi Mary Jane, pred kratkim pa je priznala, da bi še kdaj stopila v njene čevlje in zaigrala dekle prvega Spider-Mana. "Zakaj pa ne? To bi bilo zabavno. Ne bi se odpovedala taki priložnosti, kjer bi lahko zaigrala starejšo MJ, ki bi lahko že bila tudi mati," je dejala za Variety .

"Veste, kdo je bil na naslovnicah in plakatih, ki so promovirali drugi film o Spider-Manu? Spider-Man in jaz," je še dejala 39-letna igralka, ki je film promovirala v enakem obsegu kot njen soigralec. O kako visokih številkah plačil je v resnici govorila, ni razkrila.

Zvezdnica je v preteklih letih zaigrala v več uspešnicah, med njimi v filmih Melanholija, Skrivnosti in laži popolnega zločina ter Elizabethtown. V prihajajočih dneh bo premiero doživel njen najnovejši film The Power of the Dog, ki ga je režirala Jane Campion.