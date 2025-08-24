Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Kirsten Dunst: Zaigrala bi v Minecraftu, da bi veliko zaslužila

Los Angeles, 24. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Kirsten Dunst želi po letih neodvisnih filmov zaigrati v filmu, s katerim ne bo izgubljala denarja. Ob tem je kot primer omenila nadaljevanje komercialno uspešnega filma tega leta, Minecraft.

Igralka Kirsten Dunst, ki je zaigrala v številnih filmskih uspešnicah, je zadnja leta nastopala predvsem v neodvisnih filmih. Kot je zdaj povedala za revijo Town & Country, si želi posneti film, "s katerim ne bom izgubljala denarja"

Kirsten Dunst
Kirsten Dunst FOTO: Profimedia

Povedala je, da trenutno sodeluje pri več projektih, med drugim z oskarjevkama, igralko Mikey Madison in režiserko Sophio Coppolo, se pa v prihodnje ne bi branila komercialno uspešnega projekta. Med drugim je omenila, da bi z veseljem nastopila v še nepotrjenem nadaljevanju filma Minecraft, ki je izšel letos. Poleg denarja, ki bi ga zaslužila z nastopom v omenjenem filmu, bi v njem zaigrala tudi zato, ker sta bila njena otroka navdušena nad prvim delom.

Po podatkih Box Office Mojo je film v filmske blagajne prinesel skoraj milijardo dolarjev (okoli 820 milijonov evrov). S tem predstavlja najdonosnejši ameriški film tega leta in drugi najuspešnejši film, ustvarjen kot adaptacija videoigre (pred njim je le film Brata Super Mario).

Kljub velikemu komercialnemu uspehu pa so bili kritiki do filma Minecraft bolj neprizanesljivi. Na platformi Rotten Tomatoes so ga ocenili z le 48 odstotki, na IMDb pa ima oceno 5,6 od 10.

kirsten dunst film minecraft
Naslednji članek

Zvezdnica med snemanjem filma Pirati s Karibov 4 spretno skrivala nosečnost

SORODNI ČLANKI

Kirsten Dunst: Niti pomislila nisem, da bi prosila za enako plačilo

'Moj sin obožuje Spider-Mana in nima pojma, da je njegova mama igrala MJ'

Prizor med 11-letno Kirsten Dunst in 31-letnim Bradom Pittom znova razburja

Kirsten Dunst in Jesse Plemons sta se poročila

Amy Schumer razkrila, da je po oskarjih postala žrtev groženj s smrtjo

Kirsten Dunst: Producenti so zahtevali, da si popravim zobe

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110