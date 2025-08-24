Kirsten Dunst: Zaigrala bi v Minecraftu, da bi veliko zaslužila

Igralka Kirsten Dunst , ki je zaigrala v številnih filmskih uspešnicah, je zadnja leta nastopala predvsem v neodvisnih filmih. Kot je zdaj povedala za revijo Town & Country , si želi posneti film, "s katerim ne bom izgubljala denarja" .

Povedala je, da trenutno sodeluje pri več projektih, med drugim z oskarjevkama, igralko Mikey Madison in režiserko Sophio Coppolo, se pa v prihodnje ne bi branila komercialno uspešnega projekta. Med drugim je omenila, da bi z veseljem nastopila v še nepotrjenem nadaljevanju filma Minecraft, ki je izšel letos. Poleg denarja, ki bi ga zaslužila z nastopom v omenjenem filmu, bi v njem zaigrala tudi zato, ker sta bila njena otroka navdušena nad prvim delom.

Po podatkih Box Office Mojo je film v filmske blagajne prinesel skoraj milijardo dolarjev (okoli 820 milijonov evrov). S tem predstavlja najdonosnejši ameriški film tega leta in drugi najuspešnejši film, ustvarjen kot adaptacija videoigre (pred njim je le film Brata Super Mario).

Kljub velikemu komercialnemu uspehu pa so bili kritiki do filma Minecraft bolj neprizanesljivi. Na platformi Rotten Tomatoes so ga ocenili z le 48 odstotki, na IMDb pa ima oceno 5,6 od 10.