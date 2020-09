Kirstie Alley nasprotuje novim pravilom oskarjev: To je sramota

Ameriška filmska akademija je v teh dneh naznanila spremembe, ki se bodo zgodile zaradi povečanja raznolikosti med nominiranci ter posledično tudi dobitniki prestižnih kipcev. Po novih pravilih bodo morali filmi izkazovati raznolikost tako pred kamero, in sicer pri izbranih igralcih in temah, ki jih predstavljajo, kot za kamero pri sestavi ekipe. Z novimi pravili pa se ne strinja igralka Kirstie Alley , ki se je oglasila na Twitterju in svoj bes delila s številnimi sledilci. Zapisala je: ''To je sramota za umetnike ... si predstavljate, da bi tudi Picassu naročili, kaj bi se moralo nahajati na njegovih slikah. Izgubili ste razsodnost. Kontrolirate umetnike, individualno mnenje,'' tvit pa je do danes že izbrisala.

Iz ameriške filmske akademije so sporočili, da bodo nova pravila zadevala kategorijo za najboljši film in bodo stopila v veljavo na 96. podelitvi nagrad, ki se bo zgodila leta 2024. Nov fokus se bo dotikal vključenosti žensk, različnih rasnih in etničnih skupin, LGBTQ+ skupnosti in ljudi z različnimi stopnjami invalidnosti. To pa ni prva od sprememb, ki si jih je zamislila Akademija. Junija so najavili, da se bo kar 800 umetnikov pridružilo skupini, ki bo imela možnost glasovanja za različne filmske stvaritve, pri tem pa so poudarili, da je od tega kar 45 odstotkov žensk in 36 odstotkov temnopoltih volivcev.