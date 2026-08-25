Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Kit Harington prihaja na Bradavičarko: Zamenjal bo Nicholasa Houlta

London, 25. 08. 2026 16.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Kit Harington je razkril, da so mu na zdravljenju od alkohola diagnosticirali ADHD.

Iz Westerosa v čarovniški svet. Kit Harington, ki ga je svet vzljubil v Igri prestolov, bo v drugi sezoni nove serije Harry Potter zaigral profesorja Gilderoya Lockharta. Vlogo je sprva dobil Nicholas Hoult, a je zaradi časovnih usklajevanj od projekta odstopil.

Oboževalci priljubljene serije Igra prestolov in zgodbe o čarovniku Harryju Potterju si veselo manejo roke. Težko pričakovani televizijski seriji Harry Potter se namreč pridružuje igralec Kit Harington, ki je zaslovel z vlogo Jona Snowa v Igri prestolov. Tokrat se podaja v čarovniški svet kot inštruktor na Bradavičarki, Gilderoy Lockhart.

Prvotno je bil za vlogo v prihajajoči drugi sezoni sicer izbran zvezdnik Nicholas Hoult, vendar je moral zaradi težav z urnikom odstopiti.

Kit Harington in Nicholas Hoult.
Kit Harington in Nicholas Hoult.
FOTO: Profimedia

"Sem velik Potterjev oboževalec. Moram biti iskren, on je eden mojih najljubših likov," je Harington povedal za Collider. "Zato so bile ponudbe za igranje prave sanje. Okusil sem ga (v zvočni knjigi) in se znašel v njem. Je preprosto čudovita stvaritev."

Harry Potter in Kamen modrosti bo premierno predvajan letos za božič. Druga sezona bo prirejena po drugi knjigi v seriji J. K. Rowling, Dvorana skrivnosti, ki opisuje Potterjevo drugo leto na čarobni šoli. "Preden začnemo drugo leto na Bradavičarki, je zaradi urnika prišlo do manjše spremembe: Kit Harington bo prevzel vlogo Gilderoya Lockharta," pa so zapisali v objavi na uradnem Instagram računu Harryja Potterja.

Preberi še Snemali bodo še drugo sezono serije o Harryju Potterju

V novi seriji adaptacij knjižnih uspešnic igrajo novinec Dominic McLaughlin kot fant čarovnik, Alastair Stout kot njegov najboljši prijatelj Ron Weasley in Arabella Stanton kot mlada čarovnica Hermiona Granger.

Za oskarja nominirani igralec Jon Lithgow je bil izbran za vlogo ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledoreja, Nick Frost pa bo igral lovca Rubeusa Hagrida.

Razlagalnik

J. K. Rowling je britanska pisateljica, ki je postala svetovno znana kot avtorica serije knjig o Harryju Potterju. Njena dela so pomembno zaznamovala sodobno mladinsko književnost, saj so spodbudila zanimanje za branje pri milijonih otrok in odraslih po vsem svetu. Serija o mladem čarovniku ni le literarni fenomen, temveč je prerasla v obsežno franšizo, ki vključuje filme, tematske parke in številne druge produkte, s čimer je Rowlingova postala ena najuspešnejših in najbolj branih avtoric v zgodovini.

Bradavičarka (angleško Hogwarts) je osrednje prizorišče dogajanja v seriji o Harryju Potterju. Gre za prestižno šolo za čarovništvo in čarovnice, ki se nahaja na skrivni lokaciji na Škotskem. Šola je razdeljena na štiri domove – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw in Slytherin – in je znana po svoji bogati zgodovini, skrivnostnih hodnikih, gibljivih stopniščih ter strogem, a čarobnem izobraževalnem sistemu, kjer učenci razvijajo svoje magične sposobnosti.

Gilderoy Lockhart je izmišljen lik iz druge knjige o Harryju Potterju, 'Dvorana skrivnosti'. V zgodbi je predstavljen kot slaven in narcisoiden čarovnik, ki ga na Bradavičarki zaposlijo kot profesorja obrambe pred mračnimi silami. Čeprav se v javnosti predstavlja kot hraber junak, ki je premagal številna nevarna bitja, se kasneje izkaže, da so njegove zgodbe izmišljene in da je svojo slavo zgradil na kraji spominov drugih čarovnikov, ki jih je nato izbrisal z uroki pozabe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Kit Harington Harry Potter serija vloga Nicholas Hoult

Meghan Markle umaknili iz igralske zasedbe televizijske serije

24ur.com John Lithgow: Dumbledore bo zaznamoval moje zadnje življenjsko poglavje
24ur.com Svet Harryja Potterja se širi: kdo bo igral v novi seriji?
Moskisvet.com Vloga dvojnika ga je prikovala na voziček, danes z igralcem spet sodelujeta
24ur.com Med snemanjem Harryja Potterja postal invalid, o njem bodo posneli film
24ur.com Umrl je igralec Sir Michael Gambon, znan po vlogi v Harryju Potterju
24ur.com Režiser dveh filmov o Harryju Potterju noče imeti ničesar s serijo
24ur.com Bo po Harryju Potterju serijo dobil tudi Somrak?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim
Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?
Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?
Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
vizita
Portal
Nihče, razen nje, nima takšne diagnoze
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Koliko stresa nosimo v črevesju
Koliko stresa nosimo v črevesju
Joe Biden v bitki z rakom: 'Izkoristiva vsak skupni trenutek'
Joe Biden v bitki z rakom: 'Izkoristiva vsak skupni trenutek'
cekin
Portal
Bizaren trik z gotovino in aluminijasto folijo: deluje ali gre le za še en spletni mit?
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
moskisvet
Portal
Lindsey Vonn v Rogličevem dresu: njen naslednji korak po hudi poškodbi
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Bila je seks simbol Jugoslavije: pri 64 letih še vedno navdušuje
Bila je seks simbol Jugoslavije: pri 64 letih še vedno navdušuje
Nenaden strah pred vožnjo – zakaj se pojavi in kako ga premagati?
Nenaden strah pred vožnjo – zakaj se pojavi in kako ga premagati?
dominvrt
Portal
Pokukajte v dom Julie Roberts: tako je videti brezčasni 'old money' slog, ki osvaja ljubitelje notranjega oblikovanja
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
okusno
Portal
Če imate doma jajčevce, poskusite to: preprosta jed, ki nasiti za več ur
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 2
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907