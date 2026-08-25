Kit Harington prihaja na Bradavičarko: Zamenjal bo Nicholasa Houlta

Oboževalci priljubljene serije Igra prestolov in zgodbe o čarovniku Harryju Potterju si veselo manejo roke. Težko pričakovani televizijski seriji Harry Potter se namreč pridružuje igralec Kit Harington, ki je zaslovel z vlogo Jona Snowa v Igri prestolov. Tokrat se podaja v čarovniški svet kot inštruktor na Bradavičarki, Gilderoy Lockhart. Prvotno je bil za vlogo v prihajajoči drugi sezoni sicer izbran zvezdnik Nicholas Hoult, vendar je moral zaradi težav z urnikom odstopiti.

Kit Harington in Nicholas Hoult. FOTO: Profimedia

"Sem velik Potterjev oboževalec. Moram biti iskren, on je eden mojih najljubših likov," je Harington povedal za Collider. "Zato so bile ponudbe za igranje prave sanje. Okusil sem ga (v zvočni knjigi) in se znašel v njem. Je preprosto čudovita stvaritev." Harry Potter in Kamen modrosti bo premierno predvajan letos za božič. Druga sezona bo prirejena po drugi knjigi v seriji J. K. Rowling, Dvorana skrivnosti, ki opisuje Potterjevo drugo leto na čarobni šoli. "Preden začnemo drugo leto na Bradavičarki, je zaradi urnika prišlo do manjše spremembe: Kit Harington bo prevzel vlogo Gilderoya Lockharta," pa so zapisali v objavi na uradnem Instagram računu Harryja Potterja.

V novi seriji adaptacij knjižnih uspešnic igrajo novinec Dominic McLaughlin kot fant čarovnik, Alastair Stout kot njegov najboljši prijatelj Ron Weasley in Arabella Stanton kot mlada čarovnica Hermiona Granger. Za oskarja nominirani igralec Jon Lithgow je bil izbran za vlogo ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledoreja, Nick Frost pa bo igral lovca Rubeusa Hagrida.