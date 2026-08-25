Kit Harington prihaja na Bradavičarko: Zamenjal bo Nicholasa Houlta

Oboževalci priljubljene serije Igra prestolov in zgodbe o čarovniku Harryju Potterju si veselo manejo roke. Težko pričakovani televizijski seriji Harry Potter se namreč pridružuje igralec Kit Harington, ki je zaslovel z vlogo Jona Snowa v Igri prestolov. Tokrat se podaja v čarovniški svet kot inštruktor na Bradavičarki, Gilderoy Lockhart.
Prvotno je bil za vlogo v prihajajoči drugi sezoni sicer izbran zvezdnik Nicholas Hoult, vendar je moral zaradi težav z urnikom odstopiti.
"Sem velik Potterjev oboževalec. Moram biti iskren, on je eden mojih najljubših likov," je Harington povedal za Collider. "Zato so bile ponudbe za igranje prave sanje. Okusil sem ga (v zvočni knjigi) in se znašel v njem. Je preprosto čudovita stvaritev."
Harry Potter in Kamen modrosti bo premierno predvajan letos za božič. Druga sezona bo prirejena po drugi knjigi v seriji J. K. Rowling, Dvorana skrivnosti, ki opisuje Potterjevo drugo leto na čarobni šoli. "Preden začnemo drugo leto na Bradavičarki, je zaradi urnika prišlo do manjše spremembe: Kit Harington bo prevzel vlogo Gilderoya Lockharta," pa so zapisali v objavi na uradnem Instagram računu Harryja Potterja.
V novi seriji adaptacij knjižnih uspešnic igrajo novinec Dominic McLaughlin kot fant čarovnik, Alastair Stout kot njegov najboljši prijatelj Ron Weasley in Arabella Stanton kot mlada čarovnica Hermiona Granger.
Za oskarja nominirani igralec Jon Lithgow je bil izbran za vlogo ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledoreja, Nick Frost pa bo igral lovca Rubeusa Hagrida.
J. K. Rowling je britanska pisateljica, ki je postala svetovno znana kot avtorica serije knjig o Harryju Potterju. Njena dela so pomembno zaznamovala sodobno mladinsko književnost, saj so spodbudila zanimanje za branje pri milijonih otrok in odraslih po vsem svetu. Serija o mladem čarovniku ni le literarni fenomen, temveč je prerasla v obsežno franšizo, ki vključuje filme, tematske parke in številne druge produkte, s čimer je Rowlingova postala ena najuspešnejših in najbolj branih avtoric v zgodovini.
Bradavičarka (angleško Hogwarts) je osrednje prizorišče dogajanja v seriji o Harryju Potterju. Gre za prestižno šolo za čarovništvo in čarovnice, ki se nahaja na skrivni lokaciji na Škotskem. Šola je razdeljena na štiri domove – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw in Slytherin – in je znana po svoji bogati zgodovini, skrivnostnih hodnikih, gibljivih stopniščih ter strogem, a čarobnem izobraževalnem sistemu, kjer učenci razvijajo svoje magične sposobnosti.
Gilderoy Lockhart je izmišljen lik iz druge knjige o Harryju Potterju, 'Dvorana skrivnosti'. V zgodbi je predstavljen kot slaven in narcisoiden čarovnik, ki ga na Bradavičarki zaposlijo kot profesorja obrambe pred mračnimi silami. Čeprav se v javnosti predstavlja kot hraber junak, ki je premagal številna nevarna bitja, se kasneje izkaže, da so njegove zgodbe izmišljene in da je svojo slavo zgradil na kraji spominov drugih čarovnikov, ki jih je nato izbrisal z uroki pozabe.
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