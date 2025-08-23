Kitajski umetnik snema film o Ukrajini

Kitajski umetnik Ai Weiwei snema film o Ukrajini. Film preizprašuje vprašanja, kot sta "zakaj Ukrajina še vedno obstaja in kako lahko kultura obstaja v tako težkih časih" , je pojasnil 67-letni umetnik. Projekt poteka pod vodstvom neprofitne ustanove, ki podpira ukrajinsko kulturo in v državi gosti različne umetnike, je še povedal kitajski umetnik, ki je prvotno v Ukrajino pripotoval, ker bodo sredi septembra v ukrajinskem glavnem mestu Kijev odprli razstavo njegovih del.

"Potem sem se odločil, da se temu popolnoma posvetim. Vedno želim vedeti več, izzvati samega sebe, se postaviti v zapletene položaje," je povedal in dodal, da to počne, da bi si lahko ustvaril mnenje. "In potem moram kot umetnik najti jezik za to," je povedal.

Dodal je, da je razvil čustveno povezanost z Ukrajino. "Ljudje tukaj so neverjetno prijazni in pripravljeni pomagati," je še pojasnil in dodal, da se je nato odločil posneti film.