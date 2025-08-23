Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Kitajski umetnik snema film o Ukrajini

Berlin, 23. 08. 2025 13.42 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
2

Kitajski umetnik Ai Weiwei je napovedal film o Ukrajini. Kot je povedal v pogovoru za nemški časnik Berliner Zeitung, je trenutno v Ukrajini in namerava tam ostati še dva meseca, da bi dokončal svoj film, v ospredju katerega sta obstoj Ukrajine in njene kulture.

Kitajski umetnik Ai Weiwei snema film o Ukrajini. Film preizprašuje vprašanja, kot sta "zakaj Ukrajina še vedno obstaja in kako lahko kultura obstaja v tako težkih časih", je pojasnil 67-letni umetnik. Projekt poteka pod vodstvom neprofitne ustanove, ki podpira ukrajinsko kulturo in v državi gosti različne umetnike, je še povedal kitajski umetnik, ki je prvotno v Ukrajino pripotoval, ker bodo sredi septembra v ukrajinskem glavnem mestu Kijev odprli razstavo njegovih del.

Kitajski umetnik Ai Weiwei snema film o Ukrajini.
Kitajski umetnik Ai Weiwei snema film o Ukrajini. FOTO: Profimedia

"Potem sem se odločil, da se temu popolnoma posvetim. Vedno želim vedeti več, izzvati samega sebe, se postaviti v zapletene položaje," je povedal in dodal, da to počne, da bi si lahko ustvaril mnenje. "In potem moram kot umetnik najti jezik za to," je povedal.

Dodal je, da je razvil čustveno povezanost z Ukrajino. "Ljudje tukaj so neverjetno prijazni in pripravljeni pomagati," je še pojasnil in dodal, da se je nato odločil posneti film.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Ai Weiwei film ukrajina
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Actual Asparagus
23. 08. 2025 14.02
+1
Bolj smotrno bi bilo, ako bi svetu prikazal "Kitajsko". Ne-polepšano:)
ODGOVORI
4 3
loso
23. 08. 2025 14.00
+0
…KIM...?
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189