Kje je bila posneta slikovita serija V osrčju planin?

Za serijo V osrčju planin so ustvarjalci izbrali nekaj najlepših kotičkov Nemčije, ki ležijo ob meji z Avstrijo. Osrednja kulisa, ki predstavlja dom družine Lorenz in okolico vasice Himmelsruh, je nastala iz kombinacije več resničnih krajev v regiji Berchtesgaden.

Od četrte sezone dalje se posestvo družine Lorenz nahaja v občini Schönau am Königssee, kjer je snemalna ekipa postavila novo različico "Lorenzhofa". V tej občini najdemo tudi Schön Klinik, ki v seriji služi kot bolnišnica v Himmelsruhu.

Med najbolj prepoznavnimi lokacijami je vas Ettenberg pri Marktschellenbergu, kjer so snemali prve sezone serije. Tu najdemo tudi Lorenzhof – domačijo družine Lorenz – in gostilno Mesnerwirt, ki se v seriji pojavlja kot priljubljena 'Almwirt'. V vasi stoji tudi romarska cerkev Marijinega obiskanja, ki se večkrat pojavlja v ozadju dramatičnih prizorov.

Poleg tega je veliko prizorov nastalo v idilični vasici Ramsau bei Berchtesgaden, znani po pravljičnem jezeru Hintersee. Ta lokacija je pogosto uporabljena za romantične sprehode glavnih likov in odseva mir, ki ga Lena išče po napornih porodih in družinskih zapletih.

Nekateri prizori, zlasti tisti, ki prikazujejo "mestno središče" fiktivne vasice Himmelsruh, so bili posneti v Berchtesgadnu. Tam se pojavita tudi cerkev sv. Nikolaja in frančiškanska cerkev, ki v seriji predstavljata različne podeželske lokacije.

Čeprav je Himmelsruh izmišljena vas, so jo ustvarjalci uspešno oživili s pomočjo resničnih gorskih pokrajin, ki s svojo neokrnjeno naravo in avtentičnimi alpskimi zgradbami dajejo seriji poseben čar. Serija V osrčju planin ni le zgodba o življenju babice na podeželju, temveč tudi vizualno razvajanje za vse, ki ljubijo naravo in gorsko pokrajino.