Kje je danes Angus T. Jones, igralec iz serije Dva moža in pol?

Dolga le ta je bil Jake iz serije Dva moža in pol, ki ga je upodobil Angus T. Jones , eden najbolj priljubljenih otroških igralcev. Predvsem zaradi njegove vloge Jakea, ki je bil izjemno nasmejan, nagajiv in na trenutke sarkastičen mladenič. A Angus, ki je Jakea upodabljal več kot 10 let, nad svojim likom ni bil tako navdušen.

Od hollywoodske zvezde do verskega fanatika

Čeprav je Angus za svojo vlogo prejel tudi nekaj laskavih nagrad, se je leta 2010 vse spremenilo. Na enkrat se je igralec odločil, da se spet bolj posveti veri (kot so ga starši vzgajali, ko je bil mlajši) in se zaprisegel Jezusu Kristusu. V enem od intervjujev je takrat povedal: "Sporočilo, ki ga je pastor tisti dan pridigal, je bilo ukrojeno zame. Všeč mi je bilo. Super je bilo. Bilo je tako jasno sporočilo."

Medtem ko je Angus našel novo vero, to ni imelo nikakršne zveze z njegovim počasnim izginjanjem iz Dva moža in pol - vsaj ne neposredno. Resnična težava je bila, da je Jones začel javno in ostro kritizirati serijo zaradi svojih novih prepričanj. V intervjuju za The Forerunner Chronicles je igralec svojo komedijo označil za "umazanijo" in dejal, da "ne moreš biti bogaboječa oseba in biti takšen v televizijski seriji."

Ni trajalo dolgo, da je igralec ugotovil, da so njegove žalitve med dotičnim intervjujem dvignile nekaj obrvi in sprožile ogromno polemik. Kasneje je poskušal zavrniti svoje izjave in se opravičil svojim sodelavcem, s čimer je pokazal obžalovanje in priznal, kako blagoslovljen je bil, da je lahko igral v seriji Dva moža in pol. Čeprav je Jones s svojimi izjavami pred odhodom iz šova poskrbel za pravo razburjenje, se je zdelo, da med njim in ekipo ni zamer. Da bi to dokazali, je ekipa mladega igralca povabila na poseben in zadnji nastop v finalu serije Dva moža in pol. In oboževalci so bili navdušeni, ko so še zadnjič videli Jakea Harperja.