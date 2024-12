Kje je Kevin iz filma Sam doma 4?

OGLAS

Lik Kevina McCallisterja je zagotovo eden najbolj prepoznavnih v božičnem času. Deček, ki ga člani družine pozabijo doma, ko se odpravijo na počitnice, preden opazijo, da ga ni z njimi, pa ta doživi kar nekaj dogodivščin, nastopa v franšizi Sam doma. V četrtem delu, ki je bil premierno prikazan leta 2002, ga je zaigral takrat 9-letni Mike Weinberg, čigar največji dosežek v karieri je bil prav lik Kevina, igralstvo pa je leta 2006 opustil.

Sam doma 4 FOTO: Profimedia icon-expand

O njegovem življenju ni znanih veliko podrobnosti. The Sun je nekoč pisal, da je postal uspešen podjetnik in sodeloval pri več projektih v glasbeni industriji, kjer je med drugim skrbel za promocijo dogodkov, koncertne turneje in avdio/video produkcijo. Weinberg nima profilov na družbenih medijih, zato le redki vedo, kako je videti kot odrasla oseba. Ena njegovih redkih fotografij je bila posneta med turnirjem v curlingu, športu, pri katerem igralci potiskajo kamne po ledu proti ciljnemu območju, ki je razdeljeno na štiri koncentrične kroge.

Film Sam doma 5 si lahko ogledate 21. 12., Sam doma 24. 12. in drugi del franšize Sam doma 25. 12. na POP TV.

Mike Weinberg se je rodil 16. februarja 1993. Študij je končal v Michiganu, nato pa se je preselil v Nashville, kjer je leta 2018 ustanovil podjetje Nightscape, specializirano za avdio in vizualne vsebine. Aprila 2021 je odprl prostore svojega podjetja, ki je lani brez obrazložitve prenehalo delovati. V filmu Sam doma 4 Kevin prepreči prinčevo ugrabitev V četrtem delu franšize Sam doma je glavni junak spet Kevin McCallister, čigar starša Peter in Kate sta v procesu ločitve. Njegov oče živi s svojim novim dekletom Natalie in povabi Kevina, njegovega brata Buzza in sestro Megan, da preživijo božič z njimi, česar pa sprva ne sprejmejo. Po novem konfliktu z bratom se Kevin odloči pobegniti od doma in oditi k Petru in Natalie.