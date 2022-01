Kje sta danes zvezdnika TV-uspešnice Santa Barbara?

Priljubljena ameriška telenovela Santa Barbara je imela kar 2137 epizod in velja za eno najdaljših ljubezenskih zgodb v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, saj so jo na ameriški televiziji predvajali dolgih devet let. Nastopajoči v zgodbi so bili zaradi tega televizijskega fenomena deležni nepopisne slave, vendar večina kasneje ni dosegla vidnega uspeha, nekateri pa so se iz šovbiznisa celo umaknili.

Marcy Walker in Adolfo Larrue Martínez sta stopila v čevlje glavnih dveh likov Eden Capwell in Cruza Castilla v legendarni ameriški telenoveli Santa Barbara. Ta je bila tudi med slovenskimi gledalci ena prvih tovrstnih ameriških telenovel, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja pred TV-sprejemnike vsak delovnik privabljale številne gledalce, predvsem nežnejši spol.