Klemen Janežič o kuhanju v seriji Ja, Chef!: Vesel sem, da ne uničujemo hrane

Po uspešnem štartu serije Ja, Chef!, ki si jo že lahko ogledate na VOYO, predstavljamo še zadnji večji intervju v sklopu intervjujev z igralci nove originalne serije. Klemen Janežič je povedal, kdo je Luka Čeh, njegova nova vloga in kako so se igralci soočili s profesionalno kuhinjo, čeprav z njo nimajo izkušenj.

Klemen Janežič je v seriji Ja, Chef! Prevzel eno glavnih vlog, in sicer igra mladega kuharja Luko Čeha. Luka je kuhar v najboljši restavraciji Chateau de Phillipe, v kateri je chef Ljubo Bohinc, ki ga igra Jurij Zrnec, vodja restavracije pa je Pika Golob, ki jo igra Katarina Čas.

icon-expand Klemen Janežič FOTO: Ana Gregorič

Lukova zgodba je precej zanimiva, saj meni, da je izjemno dober kuhar kljub malo izkušnjam in ko se pojavi v restavraciji chefa Bohinca se zadeva tako zaplete, da na koncu niti ni jasno, kdo mladega Čeha sploh zaposli. A njegove sanje se uresničijo in poleg tega, da dela v najboljši restavraciji v mestu, se je znašel v skupini ljudi, s katerimi na dnevni ravni doživi nešteto nepozabnih izkušenj. "Luka Čeh je en zelo zanimiv fant, ki kuha v tej restavraciji, čeprav se ne ve točno kdo ga je zaposlil in čeprav nima nobenega predznanja. Moram pa priznati, da mu gre v bistvu vse skupaj zelo dobro. Predvsem mu gre dobro od rok zakrivati dejstva, da česa ne zna." Klemen pravi, da je Luka mlad fant, ki je v Ljubljano prišel iz rodne Stične in je prepričan, da mu svet stoji na dlani ter da ga lahko z lahkoto osvoji. Počuti se nepremagljivega in prav zaradi te naravne samozavesti mu celo nekako uspe. Igralec pravi, da mu je lik zanimiv predvsem, ker se mu zdi, da se Luka ne ozira preveč na neke družbene konvencije: "S tem mislim na neko zadržanost, neke manire v določenem prostoru, ki se jih ljudje držimo zgolj zato, ker so tam in smo jih vajeni. Luka to krši. In mogoče bi mu bil rad na trenutke v tem smislu bolj podoben. Ni, da je Luka škodoželjen ali zlonameren. On pač gre. Gre svojo pot in to je vedno malo seksi."

Med snemanjem uporabljajo hrano s pretečenim rokom Klemen je spregovoril tudi o sodelovanju z Binetom Volčičem, ki pomaga pri ustvarjanju serije. Binetova funkcija je namreč, da so vsi krožniki, ki jih vidimo v seriji Ja, Chef! Takšni, kot bi zgledali v pravi restavraciji. Vse je na svojem mestu in vse je pripravljeno tako, kot mora biti. Poleg tega pa je sodnik MasterChefa igralce, ki so dobili vloge kuharjev, učil kako se pravilno gibati v kuhinji, kako postavljati krožnike, kako rezati zelenjavo, kako flmabirati … "Zelo koristno. Bine nam je pripravil en super program, kjer smo po hitrem postopku dosegli tudi neke stvari, ki so na kameri izgledale fajn in profesionalno. Je pa tu celotna kuharska ekipa, ki jih moram omeniti, fantje in Lola. Oni so tisti, ki poskrbijo, da stvari delujejo bolj verodostojno. Je pa kuhanje na setu zanimivo. Zahteva nekaj koncetracije, ker je tu kamera in pritisk pa še besedilo in ti vmes režeš z ostrim nožem. Tako da neka koncentracija tukaj mora vedno biti. Ampak kot pravim, Bine in njegova ekipa nam vedno pripravijo super stvari, da jih mi lahko uničimo,« je povedal Klemen in hitro dopolnil stavek ter nam zaupal, da so se na snemanje serije izjemno dobro pripravili, saj za samo snemanje ne uničujejo uporabne hrane, ampak takšno s pretečenim rokom, da bi bila škoda čim manjša."

icon-expand Klemen v seriji Ja, Chef! igra mladena in nadebudnega kuharja Luko Čeha. FOTO: Ana Gregorič

'Veliko igralcev že dolgo nismo videli, zato je serija še toliko bolj zanimiva' "Serija Ja, chef se mi zdi zanimiva čisto iz aspekta dogajanja na enem območju, se pravi restavracija in kuhinja. Predvsem se dogaja na delovnem mestu in mislim, da je zanimiva iz čisto igralskega stališča, da veliko enih igralcev že nekaj časa nismo videli, neke vidimo na novo, predvsem pa kombinacija zasedbe se mi zdi strašno zanimiva. Sam se na setu zelo težko zadržim, da ne prasnem v smeh. Predvsem je moja vloga takšna, ki se naposluša velikokrat enih vzdevkov. Serija je zanimiva, ker je res zelo dinamična. Definitivno je dobrodošla osvežitev na našem prostoru," je za konec povedal Klemen in priznal, da že komaj čaka, da si bodo gledalci lahko ogledali nove dele humoristične serije.