Skok v preteklost: vrača se priljubljena serija iz 90. let

V zadnjem obdobju je močno opazen trend vračanja v preteklost. Tako je denimo z glasbo - na sceno se vračajo glasbeniki, ki so množice zabavali v 90. letih prejšnjega stoletja -, pa tudi s filmi in serijami. Po obuditvah več glasbenih skupin ter televizijskih in filmskih likov se obeta še ena. CBS Studios namreč načrtuje ponovno snemanje priljubljene serije Sedma nebesa , je poročal Variety .

Po poročanju medija naj ne bi šlo za isto družino, kot smo jo spremljali v izvirniku, ki so ga snemali med leti 1996 in 2007, temveč naj bi bila v središču tokrat 'raznolika družina'. V priljubljeni seriji smo sicer spremljali družino Camden: starša Erica in Annie ter njunih sedem otrok - Matta, Mary, Lucy, Simona, Ruthie, Sama in Davida.

Ker gre za projekt v zgodnji fazi, zaenkrat snemanje še ni potrjeno, naj pa bi Jessica Biel, sicer članica izvorne igralske zasedbe, sodelovala v vlogi izvršne producentke.

Trend oživaljanja serij je v zadnjih letih sicer zelo popularen. Med odmevnejšimi so obuditve likov serije Seks v mestu v novi seriji And just like that, v seriji Wednesday so uživili like iz Adamsovih, po desetletjih na filmske ekrane prihaja tudi nov film od razsikovalki Dori.