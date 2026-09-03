Kljub dvema oskarjema ostaja njegov prevoz podzemna železnica

V ponedeljek so ga namreč Newyorčani fotografirali med vožnjo s podzemno železnico, kjer je v družbi prijatelja skoraj neopazno sedel med ostalimi potniki.

Kljub temu da velja Adrien Brody za enega najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev in se lahko pohvali s kar dvema oskarjema, dokazuje, da ostaja skromnost zanj pomembna vrlina. Za razliko od številnih slavnih, ki tekmujejo med seboj v materialnih dobrinah in luksuznem življenju, je za 53-letnega Brodyja podzemna železnica dovolj.

Namen je bil očitno ostati čim bolj neopazen, zato se je zvezdnik odločil za vsakdanji videz in ga podkrepil z bejzbolsko čepico, ki je skrivala njegov obraz. A seveda so ga oboževalci kljub temu opazili.

O tem, kako je bilo v času šolanja vsak dan potovati do dramske šole, je spregovoril že lani. "Odraščal sem v New Yorku, v Queensu. Ves čas sem se vozil z vlakom. Do dramske šole sem moral precej potovati. Sprejeli so me na oddelek za uprizoritvene umetnosti. Šlo je za javno šolo, ki pa mi je že od samega začetka dala čudovite temelje," je povedal. Brody je obiskoval srednjo šolo za uprizoritvene umetnosti LaGuardia na Upper West Sidu na Manhattnu, ki jo je obiskovalo tudi več pozneje slavnih igralcev, glasbenikov in drugih umetnikov, med njimi Timothée Chalamet, Jennifer Aniston in Al Pacino.

Že leta 2009 je Brody dejal, da je nanj izkušnja vsakodnevne vožnje z newyorško podzemno železnico morda vplivala celo bolj kot formalno igralsko izobraževanje. "Občutek imam, da se je moje pravo igralsko izobraževanje začelo na poti v šolo in domov, ko sem se v vsako smer vozil s štirimi različnimi vlaki. Srečal sem ogromno različnih ljudi – od brezdomcev in priseljenskih delavcev do poslovnežev," je takrat povedal.