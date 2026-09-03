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Kljub dvema oskarjema ostaja njegov prevoz podzemna železnica

New York, 03. 09. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Adrien Brody.

Ne z luksuznim avtomobilom, oskarjevec Adrien Brody se prevaža s podzemno železnico. Med vožnjo so ga v ponedeljek posneli njegovi oboževalci, splet pa so že preplavili navdušeni komentarji. "Srečal sem ogromno različnih ljudi – od brezdomcev in priseljenskih delavcev do poslovnežev," je nekoč o vožnji z vlakom in podzemno povedal Brody.

Kljub temu da velja Adrien Brody za enega najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev in se lahko pohvali s kar dvema oskarjema, dokazuje, da ostaja skromnost zanj pomembna vrlina. Za razliko od številnih slavnih, ki tekmujejo med seboj v materialnih dobrinah in luksuznem življenju, je za 53-letnega Brodyja podzemna železnica dovolj.

V ponedeljek so ga namreč Newyorčani fotografirali med vožnjo s podzemno železnico, kjer je v družbi prijatelja skoraj neopazno sedel med ostalimi potniki.

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Namen je bil očitno ostati čim bolj neopazen, zato se je zvezdnik odločil za vsakdanji videz in ga podkrepil z bejzbolsko čepico, ki je skrivala njegov obraz. A seveda so ga oboževalci kljub temu opazili.

O tem, kako je bilo v času šolanja vsak dan potovati do dramske šole, je spregovoril že lani. "Odraščal sem v New Yorku, v Queensu. Ves čas sem se vozil z vlakom. Do dramske šole sem moral precej potovati. Sprejeli so me na oddelek za uprizoritvene umetnosti. Šlo je za javno šolo, ki pa mi je že od samega začetka dala čudovite temelje," je povedal. Brody je obiskoval srednjo šolo za uprizoritvene umetnosti LaGuardia na Upper West Sidu na Manhattnu, ki jo je obiskovalo tudi več pozneje slavnih igralcev, glasbenikov in drugih umetnikov, med njimi Timothée Chalamet, Jennifer Aniston in Al Pacino.

Že leta 2009 je Brody dejal, da je nanj izkušnja vsakodnevne vožnje z newyorško podzemno železnico morda vplivala celo bolj kot formalno igralsko izobraževanje. "Občutek imam, da se je moje pravo igralsko izobraževanje začelo na poti v šolo in domov, ko sem se v vsako smer vozil s štirimi različnimi vlaki. Srečal sem ogromno različnih ljudi – od brezdomcev in priseljenskih delavcev do poslovnežev," je takrat povedal.

Adrien Brody
Adrien Brody
FOTO: Profimedia

'Vožnja s podzemno železnico' ga je pripeljala daleč. Oskarjevca so oboževalci v zadnjih mesecih pogosto lahko ujeli v New Yorku, saj je letos debitiral na Broadwayu. V predstavi The Fear of 13 je upodobil Nicka Yarrisa, resnično osebo, ki je bila obsojena na smrt. Čeprav je s predstavo na Broadwayu že zaključil, Brody svoj čas še vedno deli med New Yorkom in zgodovinskim posestvom Stone Barns na severu zvezne države New York, kjer živi s partnerico Georgino Chapman.

Razlagalnik

Srednja šola Fiorello H. LaGuardia, s polnim imenom Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, je javna srednja šola v New Yorku, ki je znana po svojem izjemnem programu za nadarjene učence na področju glasbe, plesa, gledališča in vizualnih umetnosti. Šola je nastala z združitvijo dveh prestižnih ustanov leta 1961 in je postala svetovno znana kot valilnica talentov, saj so jo obiskovali številni kasneje svetovno priznani igralci in umetniki. Njen ugled temelji na strogem sprejemnem postopku, ki zahteva avdicije, ter na zagotavljanju vrhunskega umetniškega izobraževanja v okviru javnega šolskega sistema.

Broadway se nanaša na skupino gledališč v newyorški gledališki četrti, ki se nahaja okoli Times Squara na Manhattnu. To območje velja za središče komercialnega gledališča v Združenih državah Amerike in predstavlja vrhunec igralske ter producentske kariere v angleško govorečem svetu. Predstave na Broadwayu so znane po visoki produkcijski kakovosti, od dramskih iger do velikih muzikalov, in privabljajo milijone obiskovalcev z vsega sveta. Izraz 'igrati na Broadwayu' tako simbolizira doseganje najvišje ravni priznanja v gledališki umetnosti.

Georgina Chapman je priznana britanska modna oblikovalka in igralka, ki je najbolj znana kot soustanoviteljica luksuzne modne hiše Marchesa. Njena znamka je postala izjemno prepoznavna na rdečih preprogah po vsem svetu, saj so njene večerne obleke pogosto izbira slavnih osebnosti za prestižne dogodke, kot so podelitve oskarjev. Poleg oblikovanja je bila Chapmanova znana tudi kot sodnica v priljubljenem televizijskem šovu Project Runway, kjer je ocenjevala delo mladih modnih oblikovalcev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Adrien Brody podzemna železnica zvezdnik oskarjevec

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