Kljub poraznim odzivom serija Kim Kardashian dobila drugo sezono

Los Angeles, 29. 11. 2025 09.24

Kim Kardashian ima razlog za veselje. Kljub poraznim odzivom, ki jih je prejela serija All's Fair, v kateri zvezdnica resničnostne televizije igra glavno vlogo, so seriji odobrili drugo sezono. V zgodbi o odvetniški ekipi sicer igrajo priznane igralke Naomi Watts, Sarah Paulson in Glenn Close z novinko v igralskem svetu Kim Kardashian. Serija ima na portalu IMDb trenutno oceno 3 od 10.

Serija All's Fair, ki spremlja skupino odvetnic za ločitve premožnih, ki zapustijo odvetniško pisarno, ki jo vodijo moški, in ustanovijo svojo, je dobila zeleno luč za drugo sezono. Novica je presenetila marsikoga, saj delo sicer priznanega režiserja in scenarista Ryana Murphyja ni navdušilo kritikov in gledalcev.

Kim Kardashian v seriji All's Fair.
Kim Kardashian v seriji All's Fair. FOTO: Profimedia

Na IMDb ima trenutno namreč le 3 točke od skupno 10. Na Rotten Tomatoes pa ima le triodstotni delež kritikov, ki so zadovoljni s serijo - kar nekaj časa je bil omenjeni delež celo nič odstotkov. Kljub kritikam je serija med trenutno najbolj gledanimi, med gledalci pa si z vsako na novo izdano epizodo prislužila toplejši odziv.

V seriji igra zvezdniška smetana imen, kot so Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor in Matthew Noszka. Največ kritik gledalcev pa leti prav na Kim Kardashian in njen prvenec v glavni vlogi. Na kritike se je sicer nedavno odzval eden od režiserjev serije, ki je dejal: "Mislim, da serija drži ogledalo vsakemu, ki jo gleda. Gre le za to, ali se lahko z njo povežeš ali poistovetiš in vidiš sebe? Morda je izven tvoje lige, morda ni nekaj, s čimer se lahko povežeš, in mislim, da to velja za vse, kar je predstavljeno na zaslonu."

