Kljub poraznim odzivom serija Kim Kardashian dobila drugo sezono

Serija All's Fair, ki spremlja skupino odvetnic za ločitve premožnih, ki zapustijo odvetniško pisarno, ki jo vodijo moški, in ustanovijo svojo, je dobila zeleno luč za drugo sezono. Novica je presenetila marsikoga, saj delo sicer priznanega režiserja in scenarista Ryana Murphyja ni navdušilo kritikov in gledalcev.

Na IMDb ima trenutno namreč le 3 točke od skupno 10. Na Rotten Tomatoes pa ima le triodstotni delež kritikov, ki so zadovoljni s serijo - kar nekaj časa je bil omenjeni delež celo nič odstotkov. Kljub kritikam je serija med trenutno najbolj gledanimi, med gledalci pa si z vsako na novo izdano epizodo prislužila toplejši odziv.

V seriji igra zvezdniška smetana imen, kot so Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor in Matthew Noszka. Največ kritik gledalcev pa leti prav na Kim Kardashian in njen prvenec v glavni vlogi. Na kritike se je sicer nedavno odzval eden od režiserjev serije, ki je dejal: "Mislim, da serija drži ogledalo vsakemu, ki jo gleda. Gre le za to, ali se lahko z njo povežeš ali poistovetiš in vidiš sebe? Morda je izven tvoje lige, morda ni nekaj, s čimer se lahko povežeš, in mislim, da to velja za vse, kar je predstavljeno na zaslonu."