Film, ki ga bosta režirala Nicholas de Taranto in Danielle Peck, bo vseboval poglobljene intervjuje z Bruceem Springsteenom, Jonom Landauom in člani skupine E Street Band, med katerimi so Roy Bittan, Patti Scialfa, Stevie Van Zandt in Max Weinberg.
"Spomnim se, da sem zagledal zid in si rekel: 'To ni prav. To je žalitev človeštva,'" je povedal Springsteen, ki se ga je prijel vzdevek The Boss. "Če pogledam nazaj, je bil ta koncert eden od vrhuncev naše celotne kariere. Tisti dan smo poskušali zaplesati s celotno državo," je dodal.
Dokumentarec bo vseboval tudi doslej neobjavljene arhivske posnetke, izvirne dokumente vzhodnonemške tajne policije Stasi o skupini ter pričevanja državljanov nekdanje Vzhodne Nemčije, ki so se udeležili koncerta leta 1988. Tisto poletje, ko je hladna vojna še vedno dosegala svoj vrhunec, so Springsteen in E Street Band nastopili pred približno 300.000 mladimi Vzhodnimi Nemci. Šlo je za čustveno močan koncert, ki je nosil globok politični pomen.
"Ko sva se z Bruceom leta 1988 pogovarjala o možnosti nastopa v komunističnem Vzhodnem Berlinu, sva se zavedala, kakšen vpliv bo to imelo. Toda šele ko smo prispeli na prizorišče Radrennbahn Weissensee in se znašli pred 300.000 oboževalci, željnimi glasbe, povezanosti in predvsem svobode, smo spoznali, kako globoko se bo ta koncert vtisnil v naša srca in v srca vseh prisotnih. When the Walls Came Down pripoveduje čudovito in ganljivo zgodbo o tistem nepozabnem dnevu z izjemno faktografsko natančnostjo," je povedal menedžer Jon Landau.
To je bil in še vedno ostaja največji koncert, ki so ga Springsteen in njegova skupina kdaj koli izvedli. Pri celotni generaciji, ki je odraščala pod represivnim režimom, je okrepil hrepenenje po svobodi. Že naslednje leto so bili mnogi izmed teh v ospredju demonstracij, ki so privedle do padca Berlinskega zidu.
Dokumentarec bo sledil dogajanju od Springsteenovega prvega obiska Vzhodnega Berlina leta 1981 pa vse do koncerta leta 1988. Kdaj ga bodo predvajali, še ni znano.
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