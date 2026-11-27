Film, ki ga bosta režirala Nicholas de Taranto in Danielle Peck, bo vseboval poglobljene intervjuje z Bruceem Springsteenom, Jonom Landauom in člani skupine E Street Band, med katerimi so Roy Bittan, Patti Scialfa, Stevie Van Zandt in Max Weinberg.

Bruce Springsteen FOTO: Profimedia

"Spomnim se, da sem zagledal zid in si rekel: 'To ni prav. To je žalitev človeštva,'" je povedal Springsteen, ki se ga je prijel vzdevek The Boss. "Če pogledam nazaj, je bil ta koncert eden od vrhuncev naše celotne kariere. Tisti dan smo poskušali zaplesati s celotno državo," je dodal. Dokumentarec bo vseboval tudi doslej neobjavljene arhivske posnetke, izvirne dokumente vzhodnonemške tajne policije Stasi o skupini ter pričevanja državljanov nekdanje Vzhodne Nemčije, ki so se udeležili koncerta leta 1988. Tisto poletje, ko je hladna vojna še vedno dosegala svoj vrhunec, so Springsteen in E Street Band nastopili pred približno 300.000 mladimi Vzhodnimi Nemci. Šlo je za čustveno močan koncert, ki je nosil globok politični pomen.