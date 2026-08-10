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Kmalu prihaja na velika platna tretji del filma Gajin svet

Ljubljana, 10. 08. 2026 09.00 pred 6 urami 2 min branja 1

Avtor:
Polona Zoja Jambrek
Gajin svet

Še malo in luč velikega platna bo ugledal tretji del filma Gajin svet, ki je del priljubljene slovenske družinske trilogije režiserja Petra Bratuša. Na naša velika platna prihaja konec avgusta, pred tem pa ga čaka velika premiera na sarajevskem filmskem festivalu.

Gre za prvi slovenski filmski tretji del po legendarni seriji filmov o Kekcu. V filmu med drugimi zaigrajo tudi Sebastian Cavazza, Ajda Smrekar in Iva Krajnc Bagola. Glasbo za film pa je ustvaril z emmyjem nominirani Anže Rozman. Več o filmu sta nam povedala režiser filma Peter Bratuša in scenaristka Špela Levičnik Oblak.

"O filmu se na kratko ne da govoriti, lahko pa povemo, da situacija privede do tega, da mora Gaja reševati svojo mamo v posebnem kraju, ki ni v Sloveniji, ima pa svoj režim in poseben jezik, tam pa je tudi en poseben človek," nam je zaupal režiser, scenaristka pa dodala: "Reševati jo mora s posebnim človekom, njenim največjim nasprotnikom, je pa to še bolj zabavno, če je to Jurij Zrnec."

Film si bodo lahko prvi ogledali na filmskem festivalu v Sarajevu, gre pa za prvo trilogijo po Kekcu, odkar je preteklo 85 let. "Rabili smo skoraj 60 let, da ima nek film spet tri dele," je dejal režiser in pristavil: "Me veseli, da je zdaj to."

"Skoraj bi se zgodilo, da do tretjega dela ne bi prišlo, ker je Peter po vsakem delu rekel, da ne bo naslednjega dela," pa nam je o morebitnem novem delu, o katerem režiser še noče govoriti, povedala scenaristka.

Snemanje je bilo zanimivo in razburljivo, kar sta v izjavah povedala tudi glavna igralca. Uma se je bala za svojo varnost in lase, predvsem ko so snemali s helikopterjem, Jurij pa je dejal, da se je počutil kot Tom Cruise. Kako je to bilo videti?

"Redko imamo priložnost snemati s helikopterji, mi pa smo imeli na prizorišču celo dva. Ko se zažene, potisne veliko zraka in naredi veter. Da smo prizor lahko posneli, smo imeli točno osem sekund, nakar je priletel piš vetra do glavnih igralcev in jim seveda vrgel lase čez obraz," se je ene od anekdot s snemanja spominjal Bratuša.

Film bo po premieri na ogled tudi na POP TV in na VOYO. "Nekaj časa bo v kinematografih, konec spomladi pa pride tudi na male ekrane," je potrdila Levičnik Oblakova.

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rogla
10. 08. 2026 11.45
Nič posebnega!
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0 0
Hc4life
10. 08. 2026 09.32
Prosim ne
Odgovori
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