Knjiga Belo se pere na devetdeset bo dobila filmsko adaptacijo

Kot dodaja producent, pa jih je pritegnilo tudi to, da je zgodba primerna za različno ciljno publiko, saj vsak v njej najde nekaj zase. "V njej se najdejo ljudje, ki prebolevajo raka, najdejo se ljudje, ki so koga izgubili zaradi raka, najdejo se jugo nostalgiki in našli se bodo ljudje, ki spremljajo slovenski film. Imamo raznotere ciljne publike, predvsem pa gre za kvaliteto teksta, kar pa dokazuje, da je knjiga prevedena v italijanski jezik, srbski, makedonski, bolgarski ... Pa tudi to, da smo kot produkcijska hiša uspeli pridobiti javna sredstva v kar štirih državah, in sicer v Italiji, Srbiji, Črni gori in Makedoniji," pravi Pavlin.

"Belo se pere na devetdeset je trenutno film v fazi priprav po istoimenskem romanu Bronje Žakelj. Gre za precej angažirano zgodbo, kajti Bronja je zaradi raka izgubila svojo mami, hkrati pa je tudi sama prebolela to zahrbtno bolezen, v filmu pa pripovedujemo njeno življenjsko zgodbo. Tako da gre za resnično zgodbo z lepim koncem. Bronja je danes oseba, ki osvešča o tej bolezni in tudi pomaga ljudem, ki so na tej poti," o filmu pravi režiser.

Da so želeli posneti film po knjigi, so vedeli že kmalu po izidu. "Z avtorico smo stopili v stik že leta 2018, tako da smo bili že pri samem začetku zraven in smo se skupaj s pisateljico veselili njenih uspehov," se spominja Naberšnik, ki dodaja, da je dogovor o snemanju filma prav tako dogovor in nič ni samoumevno. Čeprav ni tako dramatično, kot to poteka v Hollywoodu: "Potrebuješ zaupanje filmske ekipe, se pravi z naše strani in produkcije, po drugi strani pa avtorico, ki nam bo zaupala. Potem se sklene dogovor."

"Avtorica je vpletena od samega začetka, tukaj pa gre tudi za našo odgovornost do nje in do njenih sorodnikov, saj so mnogi liki iz knjige še vedno živi, tako da gre tudi za spoštljiv pristop k temu. Bronja je bila vključena v vseh fazah priprave scenarija in tudi sedaj sodeluje zelo intenzivno, se veseli vseh naših uspehov, težave pa ji zamolčimo," dodaja producent.

O filmu ni znanega še veliko, pred kratkim pa je v javnost prišla novica, da bo lik njenega očeta zaigral Jurij Zrnec. "Smo tri mesece pred snemanjem, v tej pisarni, kjer se nahajamo, se srečuje produkcijska ekipa in rešuje probleme in izzive. To je za medije nekoliko nevidna faza, mnoge stvari še ne obstajajo, ampak ja, Jurij Zrnec je del ekipe. Igral bo očeta Bronje Žakelj, Janeza, tudi mi smo veseli, da smo našli skupno točko. Z Jurijem se zelo dolgo poznava, bila sva tudi na akademiji skupaj, ko sva še študirala, delala sva Ja, Chef!, tako da verjamem, da bomo naredili eno uspešno zgodbo," še razkrije Naberšnik.