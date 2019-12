Mesto lovi morilca: kaj ste pripravljeni storiti za varnost svojega otroka?

Legendarni avstrijski režiser Fritz Lang, znan po megalomastičnem znanstvenofantastičnem filmu Metropolis (1927) ter številnih žanrskih mojstrovinah, kot so M (1931), Bes (1936), Vsi proti enemu (1937), Hiša ob reki (1950),Ko mesto spi(1956), Beyond a Reasonable Doubt (1956) ... še danes odzvanja, njegovi vplivi so namreč še danes vidni v filmskem svetu.