"Ko se spomnim tistega časa, si mislim, da je bilo vse skupaj res 'bolano'"

"Na začetku snemanja sem dopolnila 18 let, zato sem imela veliko več intimnih prizorov kot ostali igralci. Prvi dan snemanja sem že igrala v intimnem prizoru. Vem, da smo igralci, ki opravljajo svoje delo, in to pač spada zraven, ampak če smo skušali s to serijo spraviti otroke s ceste in snemati serijo, ki je avtentična, menim, da bi morali vanjo vpeljati tudi pogovor, ki bi mladini pomagal razumeti stvari. Zame je bilo enostavno preveč, ko sem prvi dan prišla in so me takoj vrgli v tak prizor," je povedala Lewisova.

Igralki April Pearson in Laya Lewis sta v podcasu, ki ga vodi Pearsonova, spregovorili o času, ko sta sodelovali v seriji Mularija . Lewisova, ki je takrat ravno dopolnila 18 let, je govorila o svojih izkušnjah s snemanjem intimnih prizorov in o pritiskih, da mora shujšati.

"Menim, da je med tem, da dopolniš določeno starost in da si mentalno dovolj zrel, velika razlika. Kaj je tako drastično drugačnega, ko dopolniš 17 ali 18 let, v primerjavi s trenutkom, ko dopolniš 16 let? Ta pogovor sem imela s svojim možem in res čutim, da sem bila premlada in premalo zaščitena," je dodala Pearsonova.

Lewisova se je ob tem spomnila še druge težave, s katero se je soočala:"Zagotovo sem čutila velik pritisk, da bi morala biti še bolj suha in gracilna. To sem čutila tudi, ko sem serijo gledala, saj svet takrat ni bil tako drugačen od tega, ki ga poznamo danes. Nekoč so nam rekli, naj raje začnemo izpuščati zajtrk in za večerjo pojemo zgolj kuhan krompir. Spomnim se, da smo za tisti del serije, ki smo ga snemali v Maroku, punce stale v garderobi, oblečene v bikini kopalke, nek producent pa nas je ocenjeval, ali smo videti dovolj dobro. Naj omenim samo, da smo bile stare okrog 18 let, on pa je bil veliko starejši moški."

Pearsonova je nato dodala še: "Takrat smo bili mladi in se niti nismo zavedali, kaj se dogaja. Menili smo, da tako pač je. Ne veš, kaj naj rečeš in ali je to sploh v redu. Tako kot mnoge žrtve travmatičnih dogodkov šele sčasoma, ko se spominjaš, ugotoviš, da je bilo vse skupaj res zje***o."

Na obtožbe se je že odzvala tudi televizijska hiša – v izjavi za medije so zapisali, da jih komentarji zelo presenečajo. Kljub temu imajo sedaj produkcijske ekipe kanale, po katerih lahko izrazijo takšne skrbi, vse obtožbe pa jemljejo zelo resno. Žrtve zlorab tudi spodbujajo, naj spregovorijo.