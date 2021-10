Ko se tudi igralci nasmejijo do solz: kako potekajo snemanja serije Ja, Chef?

Na snemanju serije Ja, Chef! je vedno zabavno, tudi za nas, 'obiskovalce'. Dobro vzdušje, nasmejana ekipa in sproščeni igralci, kot so Jurij Zrnec, Katarina Čas, Klemen Janežič, Domen Valič, Matej Puc, Mario Ćulibrk in drugi, ki ustvarjajo eno najbolj zaželenih slovenskih vsebin zadnjih let. Že samo z vstopom na snemanje je jasno, da se je ekipa izjemno lepo povezala in da so v času snemanja postali pravi prijatelji. Kar pa je razvidno tudi v ekskluzivnih posnetkih, ki nam jih je posredovala produkcija. Kako poteka snemanje in kako igralci ostanejo resni? Težko! Smešne spodrsljaje, ki so stalnica snemanja serije, si lahko ogledate v videu zgoraj.