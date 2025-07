Koga ljubi hrvaški igralec Filip Juričić?

Vedno je poudarjal, kako pomembna mu je očetovska vloga, kar je razkril tudi v enem izmed intervjujev: "Ni nič lepšega, kot ko te nekdo pokliče 'očka'. To je velika odgovornost, najtežje delo na svetu, in ne mislim, da sem v tem nek profesionalec. Mislim pa, da sta moja sinova dobra fanta in zadovoljen sem, kakšna človeka postajata. To je res sreča – ko vidiš, da postajata dobra človeka. Lepo je po službi priti domov in biti z otroki. To je nekaj povsem naravnega – in naravo je treba poslušati. Srečen sem, da sem Jana dobil zgodaj in bil mladi oče, saj imava zdaj iste interese, skupaj se zabavava, smučava, gledava tekme ... Uživam v tem, da imam družino in da sem oče," je igralec povedal za revijo Glorijo.