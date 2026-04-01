Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Koliko bodo za prvo sezono zaslužili novi Harry, Ron in Hermiona?

London, 01. 04. 2026 10.00 pred 27 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
A. J.
Dominic McLaughlin

Za prvo sezono serije Harry Potter naj bi trije mladi igralci, ki bodo upodobili Harryja, Rona in Hermiono, zaslužili približno vsak 580.000 evrov. S tem bodo v povprečju zaslužili 70.000 evrov na epizodo, kar je veliko več kot so na začetku zaslužili njihovi predhodniki - Daniel Radcliffe, Emma Watson in Rupert Grint.

Javnost je radovedno zastrigla z ušesi, ko so na dan prišle informacije o plačah mladih igralcev v prihajajoči televizijski adaptaciji serije Harry Potter.

Kot poročajo britanski mediji, naj bi trije glavni igralci - Dominic McLaughlin, Alastair Stout in Arabella Stanton – za prvo sezono serije prejeli vsak po 500.000 funtov (580 tisoč evrov). To bi pomenilo, da bodo na epizodo zaslužili več kot 60.000 funtov (približno 70 tisoč evrov). Gre za mlade igralce, ki bodo v novi adaptaciji, ki naj bi podrobno zajela vseh sedem knjig v več sezonah, upodobili like Harryja Potterja, Rona Weasleyja in Hermiono Granger.

Mlada zasedba igralcev.
FOTO: Profimedia

Serija, ki jo bodo predvajali na tuji platformi za pretočne vsebine, je eden najambicioznejših televizijskih projektov v zadnjih letih, načrt pa je, da bo vsaka sezona sledila knjigi iz priljubljene serije avtorice J. K. Rowling. Za primerjavo: igralec Daniel Radcliffe, ki je v originalnih filmih upodobil Harryja, je na začetku franšize zaslužil bistveno manj, kasneje pa je z nadaljevanji zaslužil večmilijonske zneske.

Daniel Radcliffe
FOTO: Profimedia

Produkcijo tokrat vodi Francesca Gardiner, režira pa Mark Mylod. Ustvarjalna ekipa poudarja, da bo serija v primerjavi s filmskimi adaptacijami "bolj zvesta knjigam", z več prostora za razvoj likov in podrobnejšo predstavitvijo zapleta. Prvi napovednik za serijo, ki je izšel prejšnji teden, je v prvih 48 urah dosegel kar 277 milijonov ogledov.

Premiera prve sezone nove serije je predvidena za konec leta 2026.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hihitalec
01. 04. 2026 15.52
Komaj čakam
Odgovori
0
dober dan
01. 04. 2026 14.13
Zlo ne more ustvarjati, lahko le kvari in uničuje
Odgovori
-1
0
dannyer
01. 04. 2026 12.20
serija nebo uspešna ker so zamenjali profesorja Snapsa. in že postali tarča memov. kateri so sedja se obrnali v holivudi. nevila bo strah ,da iz omare pride TP snaps. itd. ko narediš tako namerno napako potem ti je janso ,da serija se ne drži materialov. in ljudi že obračajo hrbet. tako kot so zavozili gospodar prstanov. star trek, star wars in sedaj marvel do neke mere. zato pa so prekinili Buffi ker scenari je šel na woke sistem. tam pa ni ne gledalcev ne denarja. nasrečo AI bo nadomesti lteh nesposobne politične pisce. sedaj ljudi že več kot 15 let delajo boljše filme kot holivud.
Odgovori
+4
5
freex
01. 04. 2026 13.12
Predlagam ti individualni pouk slovenščine.
Odgovori
+3
6
Arrya
01. 04. 2026 13.31
Ne posušati vsega kar je na veliko omenjano na socialnih omrežjih, kjer je vedno negativna stran veliko bolj glasna kot oni ki jim je vseeno
Odgovori
-2
1
Lens
01. 04. 2026 11.09
Zakaj ponavljati neponovljivo?
Odgovori
+12
12
Cesar007
01. 04. 2026 11.29
MONEY!
Odgovori
+6
6
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677