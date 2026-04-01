Koliko bodo za prvo sezono zaslužili novi Harry, Ron in Hermiona?

Javnost je radovedno zastrigla z ušesi, ko so na dan prišle informacije o plačah mladih igralcev v prihajajoči televizijski adaptaciji serije Harry Potter.

Kot poročajo britanski mediji, naj bi trije glavni igralci - Dominic McLaughlin, Alastair Stout in Arabella Stanton – za prvo sezono serije prejeli vsak po 500.000 funtov (580 tisoč evrov). To bi pomenilo, da bodo na epizodo zaslužili več kot 60.000 funtov (približno 70 tisoč evrov). Gre za mlade igralce, ki bodo v novi adaptaciji, ki naj bi podrobno zajela vseh sedem knjig v več sezonah, upodobili like Harryja Potterja, Rona Weasleyja in Hermiono Granger.