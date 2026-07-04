Koliko je Melania Trump zaslužila s svojim dokumentarcem?

Dokumentarni film o prvi dami z naslovom Melania se je v kinodvoranah začel predvajati januarja letos, odzivi nanj pa so bili deljeni. Filmski kritiki so mu dodelili zelo slabe ocene, medtem ko se je občinstvo odzvalo dosti bolj pozitivno. To razliko najbolje pokaže Rotten Tomatoes, kjer ima film približno 10 odstotkov pozitivnih ocen kritikov in kar 99 odstotkov pozitivnih ocen občinstva.

Dokumentarni film o Melanii ni doživel pričakovanega uspeha. FOTO: AP

Vendar dobre ocene gledalcev niso bile dovolj, da bi filmu preprečile komercialni neuspeh. Film je v svetovne blagajne prinesel približno 14,6 milijona evrov. Po dostopnih podatkih je produkcijo podprl Amazon MGM s pogodbo v vrednosti okoli 40 milijonov, dodatnih 35 milijonov pa je bilo namenjenih trženju.

Koliko je zaslužila prva dama?

Objavljeno finančno poročilo Donalda Trumpa razkriva, koliko je Melania osebno zaslužila s projektom. Znesek znaša več kot 8,8 milijona evrov, kar izvira iz licenciranja njenega lika producentom filma. Po poročanju NBC News so podatki del Trumpovega 927-stranskega finančnega poročila.

Donald je film o ženi, Melanii Trump, izjemno hvalil. FOTO: Profimedia