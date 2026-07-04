Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Koliko je Melania Trump zaslužila s svojim dokumentarcem?

Washington, 04. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Melania Trump

Melania Trump je z dokumentarnim filmom o sebi, ki je doživel premiero januarja, veliko zaslužila, čeprav film ni doživel pričakovanega uspeha in dobička. Informacije o zaslužku so bile objavljene v okviru finančnega poročila Donalda Trumpa, piše Unilad.

Dokumentarni film o prvi dami z naslovom Melania se je v kinodvoranah začel predvajati januarja letos, odzivi nanj pa so bili deljeni. Filmski kritiki so mu dodelili zelo slabe ocene, medtem ko se je občinstvo odzvalo dosti bolj pozitivno. To razliko najbolje pokaže Rotten Tomatoes, kjer ima film približno 10 odstotkov pozitivnih ocen kritikov in kar 99 odstotkov pozitivnih ocen občinstva.

Dokumentarni film o Melanii ni doživel pričakovanega uspeha.
Dokumentarni film o Melanii ni doživel pričakovanega uspeha.
FOTO: AP

Vendar dobre ocene gledalcev niso bile dovolj, da bi filmu preprečile komercialni neuspeh. Film je v svetovne blagajne prinesel približno 14,6 milijona evrov. Po dostopnih podatkih je produkcijo podprl Amazon MGM s pogodbo v vrednosti okoli 40 milijonov, dodatnih 35 milijonov pa je bilo namenjenih trženju.

Koliko je zaslužila prva dama?

Objavljeno finančno poročilo Donalda Trumpa razkriva, koliko je Melania osebno zaslužila s projektom. Znesek znaša več kot 8,8 milijona evrov, kar izvira iz licenciranja njenega lika producentom filma. Po poročanju NBC News so podatki del Trumpovega 927-stranskega finančnega poročila.

Donald je film o ženi, Melanii Trump, izjemno hvalil.
Donald je film o ženi, Melanii Trump, izjemno hvalil.
FOTO: Profimedia

Kljub temu da so bili kritiki s svojimi ocenami ostri, pa je ameriški predsednik ženin največji oboževalec, ki je njen projekt pohvalil in jo označil za pravo zvezdo. V eni od izjav je tako dejal: "Vedno govorim, da družina ne more imeti dveh zvezdnikov. Kinodvorane so polne. Posebej ženske si film pridejo ogledat po dvakrat ali trikrat."

melania trump dokumentarec film zaslužek prva dama

Belo se pere na devetdeset na ogled v kinodvoranah na Hrvaškem

24ur.com O Donaldu poje slavospeve, o Sloveniji pove malo
Moskisvet.com Melania Trump razkrila, kakšen je Donald v spalnici
Moskisvet.com Nastopil je čas, da Melania Trump pove resnico
Moskisvet.com Melania razkrila, kdo je zaslužen, da je Trump postal predsednik
24ur.com Melania in Ivanka Trump bili bitko za oblast in pozornost?
24ur.com Melania Trump navdušila v blazerju za več kot pet tisoč evrov
24ur.com Sta Donald Trump in Melania tik pred ločitvijo?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
04. 07. 2026 08.17
Rumenemu se je do kraja odpeljalo. 2x ali 3x ogled filma pa ja.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Čestitka s podpisom pokojnega sina sprožila ogorčenje: "Zakaj?"
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
zadovoljna
Portal
Drama na dvoru: Meghan Markle naj bi hranila skrivni dnevnik
Dnevni horoskop: Rake čaka druženje s prijatelji, ribe pa nepozabna zabava
Dnevni horoskop: Rake čaka druženje s prijatelji, ribe pa nepozabna zabava
Odkrijte skriti biser Balkana: Od kristalnih plaž do neokrnjene narave
Odkrijte skriti biser Balkana: Od kristalnih plaž do neokrnjene narave
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
vizita
Portal
To ni najbolj nevarna sestavina v predelanem mesu, strokovnjaki opozarjajo na nekaj drugega
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
cekin
Portal
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
moskisvet
Portal
Najlepša hrvaška nogometašica ljubi Portugalca: "Nekdo bo nocoj spal na kavču"
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
dominvrt
Portal
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763