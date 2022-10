Koliko mesecev potrebujete za ogled vseh serij na VOYO?

Ljubitelji televizijskih serij pogosto rečejo, da dobra serija premaga dober film. Medtem ko pri filmu v uri in pol pogledamo zaključeno celoto, namreč v seriji skozi več delov svoje najljubše like dodobra spoznamo, z njimi sočustvujemo, simpatiziramo ali jih sovražimo. Vedno večja priljubljenost serij pa se odraža tudi na slovenski platformi VOYO, kjer je tovrstnih vsebin že za več kot 7.600 ur oz. 10 mesecev in pol.

VOYO v svojo bogato zbirko vsak teden dodaja nove vsebine, da bi zagotovil pestrost in raznolikost ter navdušil še tako zahtevnega gledalca. Trenutno lahko v knjižnici najdemo 198 različnih naslovov serij, od tega kar 22 lokalnih in originalnih. Skupaj nanese na 7.600 ur vsebin ali povedano drugače – če ima leto 8.760 ur, to pomeni, da lahko celih 10 mesecev in pol gledamo le serije na VOYO. Pri najbolj priljubljenem slovenskem videu na zahtevo pa zagotavljajo, da bodo z nenehnim dodajanjem serij kmalu prišli na zaokroženih 12 mesecev.

icon-expand Ja, Chef! FOTO: VOYO

Serije za ljubitelje slovenskih ter tujih vsebin Na VOYO zagotovo pridejo na račun ljubitelji domače produkcije, saj je slednje kar 31 odstotkov. In podatki kažejo, da Slovenci najraje spremljamo prav slovenske serije. Kar 88 odstotkov uporabnikov namreč na platformi išče katerega izmed VOYO originalov in kar 9 od 10-ih naročnikov si je vsaj enega tudi pogledalo. Na lestvici najbolj gledanih lokalnih vsebin že dalj časa kraljuje VOYO original Ja, Chef! z Jurijem Zrnecem v glavni vlogi. Do petega mesta so razporejeni ostali VOYO originali – Gospod profesor na drugem, Vse punce mojga brata z bratoma Valič na tretjem, situacijska komedija Za hribom na četrtem in serija Telenovela na petem mestu. Zanimivo je, da na šestem mestu že dalj časa najdemo nepogrešljivo serijo Naša mala klinika, ki jo imajo Slovenci očitno v zelo lepem spominu.

icon-expand Besa FOTO: Aleksandar Letic

Med tujimi serijami kraljujejo balkanske ter turške Daleč najbolj priljubljena tuja serija je kriminalna srbska serija Besa, ki je bila v ospredju tudi na letošnjem prestižnem Sarajevskem filmskem festivalu. Družbo ji na prvih treh mestih delata še srbska serija Južni veter in srbski triler Klan. Podatki kažejo, da uporabniki med tujimi vsebinami najraje posegajo po srbskih (kar 78 odstotkov uporabnikov), turških (75 odstotkov) in angleških ali ameriških (52 odstotkov).