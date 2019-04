Koliko prekmurščine si je zapomnila Tanja Ribič in kdaj je Đuro postal vegetarijanec?

Na POP TV bo v sklopu slovenskih filmov oživel tudi celovečerni igrani film Traktor, ljubezen in rock'n'roll, ki je nastal po romanu Ferija Lainščka, režiral pa ga je Branko Đurić Đuro. V filmu je zaigrala tudi Tanja Ribič, ki nam je razkrila, kako se je za potrebe filmske vloge naučila govoriti v prekmurskem dialektu, koliko naučenega si je zapomnila do danes in tudi, kdaj je Đuro postal vegetarijanec.

Na POP TV prihaja sklop slovenskih filmov, med katerimi bo 3. 5. 2019 ob 21.00 na sporedu tudi Traktor, ljubezen in rock'n'roll

V filmu so zaigrala mnoga prepoznavna slovenska imena, kot soTanja Ribič, Branko Đurić Đuro, Jaka Fon, Semka Sokolović,Jernej Kuntner, Nataša Matjašec, Vlado Novak, Kičo Slabinac in Vlado Kreslin. Premierno so ga predvajali na Festivalu slovenskega filma leta 2008, istega leta pa je Tanja Ribič na Mednarodnem filmskem festivalu v Taormini prejela nagrado za glavno vlogo. Za potrebe filmske zgodbe se je naučila tudi prekmurskega dialekta, z njo pa smo se pogovarjali o nekaterih zabavnih utrinkih s snemalnega seta in o tem, koliko 'prekmurščine' si je zapomnila do danes.

Tanja Ribič v vlogi Silvije

Je bilo snemanje filma zahtevno? Naj bo snemanje še tako naporno, jaz v tem neskončno uživam. Če je potrebno delati vso noč ali vstati ob treh zjutraj, je kreativno ustvarjanje filma zame prestiž. Še posebej, če imam v rokah scenarij, ki vsebuje dobro zgodbo in dober material za moj lik.

Traktor, ljubezen in rock'n'roll

Najbolj prijeten spomin s snemalnega seta? Ko se vživim v to obdobje, me, brez patetike, oblije kurja polt. Režiral je Đuro, ki iz filmske ekipe vedno uspe narediti družino. Vsi smo verjeli v ta projekt. Najbolj me je ganilo, ko smo šli po nočnem snemanju pogledati naša 'živalska igralca' – pujska in videli, kako sta si pod ograjo, ki ju je ločevala, izkopala rov, da sta potem zaspala z dotikajočima se rilčkoma. Od takrat naprej je Đuro vegetarijanec.

Traktor, ljubezen in rock'n'roll

Se je na setu pripetil kakšen spodrsljaj, nesreča? Obstaja morda kakšna zabavna anekdota? Veliko stvari se je dogajalo. Dobrih in slabih. Jaz sem imela takrat pet mesecev staro dojenčico in smo se morali malo prilagajati tudi ritmu dojenja. Neprijeten spomin je, da je producentu zmanjkalo denarja za film. Mnogi smo delali zastonj in še do danes nismo prejeli plačila. No, za igralca je že sam film lahko plačilo, če je dober. V zgodovini slovenskega filma se je redno dogajalo, da je kdaj zmanjkalo sredstev in se je potem prispevalo zraven, da se je film lahko dokončal. Pri nas se to ni zgodilo in zato je šel film za osem let 'v bunker'. Šele osem let po končanem snemanju je bila premiera. Film je zato 'tiho vstopil v svet' in ga počasi, a zanesljivo osvajal. Dobil je ogromno mednarodnih nagrad, od Koreje, do Taormine. Tam sem tudi jaz dobila nagrado za vlogo Silvije.

Traktor, ljubezen in rock'n'roll

Za snemanje filma ste se naučili prekmurskega dialekta. Je bilo zahtevno? Obožujem dialekte. Kar nekaj jih znam. To mi je bil samo dodaten užitek.

Koliko časa ste se učili 'prekmurščine' in kdo je bil vaš mentor? Tako 'sproti' sem pobirala prekmurščino ... Imam kar nekaj prijateljev Prekmurcev. Se je tudi Đuro naučil kakšno prekmursko besedo? Sta svoj novi besedni zaklad prenesla kdaj tudi v 'domačo rabo'? Seveda. On je prva leta, ko je prišel v Slovenijo posnel kar nekaj dokumentarcev v Prekmurju. Še danes uporabljava kakšne prekmurske fraze in besede.

Traktor, ljubezen in rock'n'roll