Razkriti honorarji Nolanove Odiseje: Kdo je zaslužil največ?

Dolgo pričakovani film režiserja Christopherja Nolana Odiseja je pretekli teden ugledal luči kinematografov po vsem svetu in poskrbel za poplavo odzivov. Mnenja se med drugim krešejo tudi zaradi številnih igralskih zvezdnikov, ki v njem zaigrajo – od Matta Damona, Anne Hathaway, Zendaye, Toma Hollanda, Charlize Theron, Elliota Pagea do mnogih drugih.
Vendar pa tako obširna zvezdniška zasedba nosi tudi visoko ceno. Po poročanju Times Entertainment so v javnost zdaj prišli domnevni zaslužki zvezdnikov.
Po neuradnih informacijah je Matt Damon, ki v filmu upodablja Odiseja, za glavno vlogo prejel približno 15 milijonov dolarjev. Sledi Tom Holland v vlogi Telemaha z ocenjenim honorarjem okoli 10 milijonov dolarjev. Zendaya, ki igra boginjo Ateno, naj bi kljub razmeroma kratkemu nastopu – po poročanju nekaterih medijev se pojavi v približno šestih prizorih – zaslužila okoli pet milijonov dolarjev.
Podobno visok honorar naj bi prejela tudi Charlize Theron, medtem ko se ocenjuje, da je Anne Hathaway za vlogo Penelope zaslužila med štiri in pet milijoni dolarjev. Robert Pattinson naj bi prejel med 1,5 in 3,5 milijona dolarjev, Lupita Nyong'o pa približno 1,5 milijona dolarjev.
Čeprav številke niso uradno potrjene, po navedbah tujih medijev odražajo predvsem mogočnost posameznih vlog in položaj igralcev v Hollywoodu. Christopher Nolan je sicer znan po tem, da za svoje filme zbere izjemno igralsko zasedbo, pri čemer nekateri igralci zaradi želje po sodelovanju z oskarjevcem sprejmejo tudi nižje začetne honorarje od tistih, ki jih običajno prejemajo za velike studijske projekte.
Pri mojstrskem Nolanu tudi ni presenečenje, da je film že zdaj svetovna uspešnica, saj je v samo nekaj dneh predvajanja v kinodvoranah zbral že 264 milijonov dolarjev.
Christopher Nolan je britansko-ameriški filmski režiser, scenarist in producent, ki je znan po svojih kompleksnih, vizualno osupljivih in intelektualno zahtevnih filmih. Njegov režijski slog pogosto vključuje nelinearno pripovedovanje zgodb, raziskovanje tem, kot so čas, spomin in človeška identiteta, ter uporabo praktičnih posebnih učinkov namesto digitalnih. Med njegove najbolj znane filme sodijo trilogija Viteza teme, Inception, Interstellar in Oppenheimer, za katerega je prejel oskarja za najboljšo režijo.
Odiseja je ena od dveh najpomembnejših starogrških epskih pesnitev, ki se pripisujejo pesniku Homerju. Pripoveduje o dolgotrajnem in nevarnem potovanju kralja Odiseja domov na otok Itako po koncu trojanske vojne. Med svojo desetletno vrnitvijo se Odisej sooča s številnimi mitološkimi bitji, jeznimi bogovi in skušnjavami, medtem ko ga doma čaka zvesta žena Penelopa in sin Telemah, ki se morata boriti proti nadležnim snubcem, ki so zasedli njun dom.
V grški mitologiji je Atena boginja modrosti, obrti in strateškega vojskovanja, ki v Odiseji nastopa kot Odisejeva zaščitnica in mentorica, saj ga občuduje zaradi njegove bistrosti in iznajdljivosti. Telemah pa je Odisejev in Penelopin sin, ki v epu odrašča iz negotovega mladeniča v pogumnega moškega, medtem ko išče informacije o usodi svojega očeta in se uči prevzeti odgovornost za svojo družino in kraljestvo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.