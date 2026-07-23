Razkriti honorarji Nolanove Odiseje: Kdo je zaslužil največ?

Dolgo pričakovani film režiserja Christopherja Nolana Odiseja je pretekli teden ugledal luči kinematografov po vsem svetu in poskrbel za poplavo odzivov. Mnenja se med drugim krešejo tudi zaradi številnih igralskih zvezdnikov, ki v njem zaigrajo – od Matta Damona, Anne Hathaway, Zendaye, Toma Hollanda, Charlize Theron, Elliota Pagea do mnogih drugih. Vendar pa tako obširna zvezdniška zasedba nosi tudi visoko ceno. Po poročanju Times Entertainment so v javnost zdaj prišli domnevni zaslužki zvezdnikov.

Odiseja FOTO: Profimedia

Po neuradnih informacijah je Matt Damon, ki v filmu upodablja Odiseja, za glavno vlogo prejel približno 15 milijonov dolarjev. Sledi Tom Holland v vlogi Telemaha z ocenjenim honorarjem okoli 10 milijonov dolarjev. Zendaya, ki igra boginjo Ateno, naj bi kljub razmeroma kratkemu nastopu – po poročanju nekaterih medijev se pojavi v približno šestih prizorih – zaslužila okoli pet milijonov dolarjev. Podobno visok honorar naj bi prejela tudi Charlize Theron, medtem ko se ocenjuje, da je Anne Hathaway za vlogo Penelope zaslužila med štiri in pet milijoni dolarjev. Robert Pattinson naj bi prejel med 1,5 in 3,5 milijona dolarjev, Lupita Nyong'o pa približno 1,5 milijona dolarjev.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Matt Damon med snemanjem filma Odiseja. Profimedia

30-letni Tom Holland v filmu Christopherja Nolana Odiseja. Profimedia

Christopher Nolan s snemalno ekipo in igralci na setu Odiseje. Profimedia

Film Odiseja Profimedia

Zendaya Profimedia

Zendaya Profimedia











Čeprav številke niso uradno potrjene, po navedbah tujih medijev odražajo predvsem mogočnost posameznih vlog in položaj igralcev v Hollywoodu. Christopher Nolan je sicer znan po tem, da za svoje filme zbere izjemno igralsko zasedbo, pri čemer nekateri igralci zaradi želje po sodelovanju z oskarjevcem sprejmejo tudi nižje začetne honorarje od tistih, ki jih običajno prejemajo za velike studijske projekte. Pri mojstrskem Nolanu tudi ni presenečenje, da je film že zdaj svetovna uspešnica, saj je v samo nekaj dneh predvajanja v kinodvoranah zbral že 264 milijonov dolarjev.