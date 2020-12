Kolinda o 'igralski karieri': Nisem vedela, kaj pričakovati sama od sebe

Ker se hrvaška serija Dar Mar odvija v letu 2019, so režiserji serije za pomoč prosili nekdanjo hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović . Eden od likov, dvanajstletna deklica Linda, namreč v seriji nenehno ponavlja, da je Kolinda njena največja vzornica. In tako so producenti prišli na idejo, da bi v serijo povabili tudi nekdanjo predsednico in posneli nekaj epizod.

"Vse skupaj je bilo dogovorjeno s pomočjo mojega prijatelja Branka Ivande, ki me je poklical in povedal, da snemajo novo igrano serijo in da bi zaradi Lindine navdušenosti nad mano želel, da tudi jaz gostujem v eni od epizod," je Kolinda povedala za hrvaški Večernji list in dodala: "Z veseljem sem pristala na sodelovanje."

Povedala je, da je bila pred samim začetkom snemanja zelo vznemirjena in da ni vedela, kaj naj pričakuje sama od sebe, ko se bo snemanje dejansko začelo:"Scene z mano smo posneli veliko hitreje, kot sem si predstavljala. In ker je bila to moja prva 'igralska' izkušnja, nisem vedela, kaj naj pričakujem sama od sebe. Bom okamenela? Me bo strah paraliziral? Ni lahko biti naraven, če so vate uperjene vse te kamere, vsak tvoj korak pa spremlja velika skupina ljudi."

Dodala je, da ji je bilo najtežje učenje besedila, ki so ji ga dali, a da je na koncu tudi malo improvizirala, kar so režiser in producenti pozdravili z odprtimi rokami. Kolinda je za Večernji list povedala, da je bila to zanjo zelo zabavna izkušnja in da si nikoli ni predstavljala, da bo kdaj poskusila tudi kaj takšnega, čeprav je kot majhna deklica sanjarila tudi o tem, da bi postala igralka.