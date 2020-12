Komentatorja iz serije Lajf je tekma: V drugi sezoni sva malo strožja

Na VOYO je prišla nova, druga sezona priljubljene domače serije Lajf je tekma, v kateri ljubezensko življenje glavnega junaka spremljata športna komentatorja. V vlogi komentatorjev sta se spet preizkusila igralca Anže Zevnik in Luka Cimprič. Kaj pravita o drugi sezoni, kakšno leto je za njima in kako bi komentirala svoje srednješolske zmenkarije?

Tik pred začetkom prave praznične evforije je na VOYO prišla druga sezona priljubljene serije Lajf je tekma, komedije, ki se v športnem duhu igra z življenjskimi izzivi. Se še spomnite prikupno zmedenega Bojana, čigar življenje se znajde pod drobnogledom športnih komentatorjev? Voranc Boh bo v glavni vlogi znova postavljen pred številne življenjske izzive, ki jih bosta spremljala komentatorja Erik in Miran, Anže Zevnik in Luka Cimprič.

"Do Bojana sva v drugi sezoni malo strožja, saj si oba želiva dobrega rezultata, ne samo dobre igre," je za 24ur.compovedal Zevnik, Cimprič pa je dodal: "V drugi sezoni sva šla z Anžetom v ekstreme čustev ob zmagi, porazu ali neodločenem rezultatu. Kajti ugotovila sva, da najine solze in smeh močno vplivajo na situacijo in Bojanovo življenje. Teh stvari je absolutno več v drugi sezoni. Zato sva zagotovo manj prizanesljiva do njegovih odločitev in reakcij." Oba povesta, da se druga sezona od prve razlikuje predvsem po tem, da je več sekvenc posnetih na zunanjih lokacijah, da so se iz stanovanj premaknili v naravo. "Vsekakor je bilo več lokacij posnetih na prostem kot pa po stanovanjih. Zaradi tega so nekateri prizori precej nenavadni," je povedal Luka, Anže pa povedal, da je izjemno vesel, da se je spet lahko malo več družil z Luko.

icon-expand Anže Zevnik in Luka Cimprič kot Erik in Miran FOTO: Urša Premik

Kakšne so bile njune najstniške zmenkarije? Anžeta in Luko smo prosili, naj s svojimi komentatorskimi spretnostmi pokomentirata svoje ljubezensko življenje v srednji šoli. Kako jima je šlo? Luka pravi, da bi bili njegovi komentarji zeli slengovski in da bi bilo veliko manj strokovnih izrazov, vsekakor pa bi bilo več zardevanja z njegove strani. In Anže? On se je brez oklevanja vrgel v komentiranje: "Pa poglejmo, kako se Anže Zevnik znajde v srednji šoli. Neverjetno, da ta mladi debitant pri rosnih šestnajstih letih že preigrava med mladimi brezami, ki rastejo na njegovi poti, in že je splezal na mlado smreko–poglejmo, ali bo lahko prišel do vrha! Žal ne, padel je, a na srečo ostal nepoškodovan. Mislim, da bo dovolj za nekaj časa ... Ne, poglejte ga, je že na jelki, spet se vzpenja proti vrhu, ne, ustavil se je in začenja obirati storže, vedno je bil navihan ... Pa ga pustimo, da malce uživa. Tako nekako, najbrž bi bilo zelo razburljivo."

Koronakriza prizadela tudi njiju Kot je povedal Anže, je koronakriza hudo prizadela tudi njega, saj je leto odigral le eno predstavo. A v vsaki slabi stvari je moč najti tudi nekaj dobrega. Anže se je zato bolj posvetil svoji hčerki: "Poskušam več časa preživeti s hčerko. Prebrati kakšno knjigo več in delati stvari, ki jih prej nisem počel (gobelini, makrameji, kvačkanje ...). Več pravljic je v mojem življenju, ker jih berem hčerki. Zaključim lahko le takole: Lajf je tekma, dobro jo odigrajte!" Tudi Luka je med koronakrizo spoznal, da se lahko veselje skriva v majhnih stvareh:"Ugotoviš, da so bile nekatere stvari pred korono samoumevne, zdaj pa po njih hrepenimo in jih pogrešamo. Sicer se pa v gledališču Koper pripravljamo, da bomo, ko bo to mogoče, speljali sezono. Trenutno delamo oddajo ‘Skok v pravljico’ za otroke, pri kateri lahko otroci pokličejo v oddajo in povedo, kaj mislijo, pošiljajo lahko tudi svoje risbice, ki jih narišejo ob naših pravljicah. Pripravljamo pa tudi ostale predstave, ki jih bomo igrali, ko bo to mogoče."

