Komična grozljivka Vdovin zaliv osvojila 14 televizijskih nagrad emmy

Serija, v kateri Matthew Rhys igra župana osamljenega otoka v ameriški Novi Angliji, ki ga oblegajo duhovi, je podrla rekord za največje število emmyjev, ki jih je v eni sezoni osvojila komedija. Sinoči jih je pobrala šest, že prej na podelitvi ustvarjalnih emmyjev 5. in 6. septembra pa osem. Sinočnjo 78. podelitev nagrad emmy je prvič vodila Mariska Hargitay.

Zasedba komične grozljivke Vdovin zaliv FOTO: Profimedia

Večer je postregel s številnimi presenečenji. Igralec Matthew Rhys se je zapisal v zgodovino, saj je domov odnesel kar dva prestižna emmyja, in sicer za najboljšega glavnega igralca v humoristični seriji za vlogo v seriji Vdovin zaliv ter za najboljšega glavnega igralca v omejeni ali antologijski seriji oziroma televizijskem filmu za vlogo v The Beast in Me.

Noah Wyle je za vlogo v seriji Pittsburška bolnišnica znova prejel kipec za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji FOTO: Profimedia

Velik uspeh je dosegla tudi Jean Smart, ki je za vlogo v seriji Povprečnici (Hacks) prejela emmyja za najboljšo glavno igralko v humoristični seriji. S tem je postala zmagovalka te kategorije v vseh petih sezonah serije.

Jean Smart FOTO: Profimedia

Humanitarno nagrado Bob Hope je prejel igralec Michael J. Fox za prispevek k raziskavam Parkinsonove bolezni in ozaveščanju. Fox je leta 2000 prenehal z igranjem in se posvetil predvsem zagovorništvu ter zbiranju sredstev za raziskave.

Michael J. Fox je prejel humanitarno nagrado Bob Hope FOTO: Profimedia