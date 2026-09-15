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Komična grozljivka Vdovin zaliv osvojila 14 televizijskih nagrad emmy

Los Angeles, 15. 09. 2026 07.15 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Matthew Rhys

Nenavadna komična grozljivka Vdovin zaliv je po sinočnji podelitvi televizijskih nagrad v Los Angelesu dobila skupaj 14 emmyjev, med njimi za najboljšo komedijo, in s tem upravičila vlogo favorita po 19 nominacijah. Pittsburška bolnišnica pa je ponovila lanski uspeh in osvojila emmyja za dramsko serijo.

Serija, v kateri Matthew Rhys igra župana osamljenega otoka v ameriški Novi Angliji, ki ga oblegajo duhovi, je podrla rekord za največje število emmyjev, ki jih je v eni sezoni osvojila komedija. Sinoči jih je pobrala šest, že prej na podelitvi ustvarjalnih emmyjev 5. in 6. septembra pa osem. Sinočnjo 78. podelitev nagrad emmy je prvič vodila Mariska Hargitay.

Zasedba komične grozljivke Vdovin zaliv
Zasedba komične grozljivke Vdovin zaliv
FOTO: Profimedia

Večer je postregel s številnimi presenečenji. Igralec Matthew Rhys se je zapisal v zgodovino, saj je domov odnesel kar dva prestižna emmyja, in sicer za najboljšega glavnega igralca v humoristični seriji za vlogo v seriji Vdovin zaliv ter za najboljšega glavnega igralca v omejeni ali antologijski seriji oziroma televizijskem filmu za vlogo v The Beast in Me.

Noah Wyle je za vlogo v seriji Pittsburška bolnišnica znova prejel kipec za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji
Noah Wyle je za vlogo v seriji Pittsburška bolnišnica znova prejel kipec za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji
FOTO: Profimedia

Velik uspeh je dosegla tudi Jean Smart, ki je za vlogo v seriji Povprečnici (Hacks) prejela emmyja za najboljšo glavno igralko v humoristični seriji. S tem je postala zmagovalka te kategorije v vseh petih sezonah serije.

Jean Smart
Jean Smart
FOTO: Profimedia

Humanitarno nagrado Bob Hope je prejel igralec Michael J. Fox za prispevek k raziskavam Parkinsonove bolezni in ozaveščanju. Fox je leta 2000 prenehal z igranjem in se posvetil predvsem zagovorništvu ter zbiranju sredstev za raziskave.

Michael J. Fox je prejel humanitarno nagrado Bob Hope
Michael J. Fox je prejel humanitarno nagrado Bob Hope
FOTO: Profimedia

Med podelitvijo so se posebej spomnili konec avgusta preminule pevke in igralke Dolly Parton, ki je leta 2021 prejela emmyja za televizijski film Dolly Parton's Christmas on the Square, skupaj pa je v karieri prejela štiri nominacije.

emmy nominacije nagrajenci Noah Wyle Vdovin zaliv

Glavna nagrada festivala Dokudoc filmu Ples življenja

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